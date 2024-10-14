منتخب الجولف يشارك في كأس نومورا

دبي (الاتحاد)

يُدشن المنتخب الوطني للجولف، غداً الثلاثاء، مشواره في «كأس نومورا» ثاني أكبر البطولات في العالم المخصصة للاعبين الهواة، المقامة بضيافة نادي «ملعب فينبرال للجولف في هايفونج الفيتنامية، والتي تمتد حتى 18 أكتوبر الجاري.

ويمثل المنتخب في البطولة المخصصة للاعبي الجولف الهواة بنسختها الثلاثين، والمقامة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي ومنطقة المحيط الهادئ للجولف، كل من أحمد سكيك، وجوناثان سيلفاراج، ووسام مولان، وبقيادة المدرب فيصل السرغيني، على أن ينافس المنتخب على مدار الأيام الأربعة نخبة لاعبي الجولف الذين يمثلون منتخبات 15 دولة.

وتهيمن أستراليا على ألقاب البطولة التي يعود تاريخ انطلاقها للعام 1963، وتقام بمعدل مرة كل عامين، بعد أن حصد الأستراليون اللقب في 10 مناسبات، بفارق ثلاثة ألقاب عن منتخب اليابان صاحب الألقاب السبعة.