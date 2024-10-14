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الرياضة

دبا الحصن ينظم جلسة «عصف ذهني»

دبا الحصن ينظم جلسة «عصف ذهني»
14 أكتوبر 2024 15:00

فيصل النقبي (دبا الحصن)

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نظم نادي دبا الحصن جلسة تصميم إبداعي، بحضور الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله الحمودي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم.
وشهدت الجلسة طرح أفكار إبداعية، من خلال عصف ذهني، بهدف تعزيز الأداء الرياضي وتطوير الخطط المستقبلية للنادي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.
تناولت الجلسة 5 محاور شملت الثقافة، المجتمع، الرياضة، السلوك، والاستدامة، وتم تقديم أكثر من 70 فكرة إبداعية تهدف إلى دفع النادي إلى المزيد من النجاحات.
وفي ختام الجلسة، تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة من أبناء دبا الحصن والشاعر أحمد محمد الحمادي.

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