منافسة قوية على مقاعد ختام «السباق إلى دبي» للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

احتدمت المنافسة بين النجوم العالميين على حجز بطاقات التأهل إلى «التصفيات الختامية» لجولة دي بي ورلد لـ «السباق إلى دبي» للجولف، والتي تقام في أبوظبي ودبي على التوالي بداية من 7 نوفمبر المقبل، وذلك مع ختام بطولة فيديكس فرنسا المفتوحة، التي حقق فيها الإنجليزي دان برادبوري الفوز.

وبفضل تتويج الإنجليزي برادبوري بهذا اللقب، بعدما أنهى المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل، تقدم 73 خطوة دفعة واحدة التصنيف العالمي الصادر اليوم لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بعدما أصبح بالمركز 25 بإجمالي 1295 نقطة هذا الموسم.

ويتنافس اللاعبون على التواجد في قائمة أفضل 70 لاعباً في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، وذلك مع تبقي بطولتين في إسبانيا وكوريا الجنوبية، قبل أن يحين موعد الختام الذي يقام بنظام جديد أكثر قوة ومشاركة لنجوم اللعبة، وتحتضنه الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر بطولتين على التوالي وهما بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وتقام من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً، وتقام من 14 إلى 17 نوفمبر أيضاً، في حدثين متتاليين الأولين من نوعهما بهذه الطريقة، وكلاهما ضمن قائمة بطولات النخبة المعروفة باسم «سلسلة رولكس».

وكان ثوربورن أولسين من بين أكبر المستفيدين في بطولة فرنسا المفتوحة التي أقيمت على الملعب الوطني الذي احتضن مؤخراً منافسات الجولف في دورة الألعاب الأولمبية، وتواجد الدنماركي في وصافة البطولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليتقدم بدوره 15 خطوة ويصبح بالمركز 18 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بإجمالي 1380 نقطة.

ويتواجد الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، في صدارة تصنيف «السباق إلى دبي»، بإجمالي 4532 نقطة، ويحل بالمركز الثاني الجنوب أفريقي ثريستون لورانس برصيد 2924 نقطة، وبالمركز الثالث الأميركي بيلي هارشيل برصيد 2480 نقطة، وبالمركز الرابع الدنماركي راسموس هوجارد برصيد 2381 نقطة، وبالمركز الخامس الإنجليزي تومي فليتوود برصيد 2066 نقطة.

وتضم روزنامة جولة دي بي ورلد للجولف هذا الموسم 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، وتقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي».

يذكر أن بطولة فيديكس فرنسا المفتوحة، أقيمت ضمن سلسلة «باك 9»، إذ يشهد الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد إقامة بطولات ضمن سلسات دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، قبل أن يختتم الموسم في الإمارات.