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الرياضة

سابالينكا وشفيونتيك.. «الفارق 69»

سابالينكا وشفيونتيك.. «الفارق 69»
14 أكتوبر 2024 14:03

باريس (أ ف ب)
ضمن الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي للتنس في نهاية السنة، أمام الإسباني كارلوس ألكاراز والألماني ألكسندر زفيريف، فيما باتت البيلاروسية أرينا سابالينكا على بعد 69 نقطة من المتصدرة البولندية إيجا شفيونتيك.
ولدى الرجال، يصبح سينر الذي يتصدر التصنيف منذ يونيو، أول إيطالي ينهي السنة في صدارة اللاعبين المحترفين «ايه تي بي»، علماً أنه يتقدم بأكثر من 4500 نقطة عن ألكاراز.
وبقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل لقب 24 بطولة كبرى، في المركز الرابع أمام الروسي دانييل مدفيديف، بعد خسارته نهائي دورة شنغهاي للماسترز أمام سينر بمجموعتين نظيفتين.
أما الأميركي تايلور فريتس الذي رضخ لديوكوفيتش في نصف نهائي البطولة الصينية، فصعد إلى المركز السادس على حساب الروسي أندري روبليف.
كما تقدم النرويجي كاسبر رود مرتبة وأصبح ثامناً والأسترالي أليكس دي مينور اثنتين ليحتل المركز التاسع، فيما خسر البولندي هوبرت هوركاتش أربعة مراكز وأصبح الثاني عشر.
وبعد بلوغه نصف نهائي شنغهاي، ارتقى البولندي توماش ماخاتش (24 عاماً) إلى أفضل مركز في مشواره وأصبح الخامس والعشرين.
ولدى السيدات، تقلص الفارق بين المتصدرة شفيونتيك (9785 نقطة) وسابالينكا (9716) إلى 69 نقطة، بعد غياب الأولى عن دورة ووهان الصينية، وانفصالها عن مدربها توماش فيكتوروفوسكي، وتتويج الثانية للمرة الثالثة بصعوبة على حساب الصينية جنج تشينوين.
وأحرزت سابالينكا لقبها الرابع من أصل سبع مواجهات نهائية خاضتها هذا الموسم، بعد أن تُوّجت بلقبين كبيرين ولقب دورة سينسيناتي الأميركية للألف.
وعزّزت سابالينكا من حظوظها لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي على حساب شفيونتيك، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع بينهما في بطولة «دبليو تي ايه» الختامية المقررة في الرياض الشهر المقبل.
واستعادت الأميركية كوكو جوف المركز الثالث من الأميركية جيسيكا بيجولا، مستفيدة من خروج الأخيرة من ثمن نهائي ووهان.

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