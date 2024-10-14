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الرياضة

كارتر وبيلوبس ينضمان إلى قاعة المشاهير

كارتر وبيلوبس ينضمان إلى قاعة المشاهير
14 أكتوبر 2024 14:15

 
نيويورك (أ ف ب)

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انضم النجمان السابقان في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه» فينس كارتر وتشونسي بيلوبس من بين 13 لاعباً سابقاً إلى قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية، وذلك خلال حفل أقيم في سبرينجفليد، بماساشوسيتس.
ولطالما عُرف كارتر بسلاته الساحقة «دانك» المميزة والعالية خلال مسيرته التي دامت 22 عاماً في الدوري الأميركي، فيما فاز بيلوبس بلقب الدوري مع ديترويت بيستونز عام 2004، كما نال في العام ذاته جائزة أفضل لاعب في النهائي.
كما كُرّم الأسطورة جيري ويست، الذي كان لاعباً في صفوف المنتخب الأميركي الأولمبي في عام 1960، مرة أخرى مساهماً في أعماله مديراً تنفيذياً، ليصبح أول عضو في القاعة يتم تكريمه لاعباً ومساهماً، توفي في يونيو عن عمر يناهز 86 عاماً.
وتضمنت الأسماء الأخرى المدرجة النجوم السابقين في الدوري مايكل كوبر، والتر ديفيس وديك بارنيت، إضافة إلى النجمة الأسترالية ميشيل تيمز، والمدربَين في دوري الجامعات الأميركية بو راين وهارلي ريدين، ومدرب الثانويات الأميركية تشارلز سميث، نجمة الدوري الأميركي للسيدات (دبليو أن بي ايه) سيموني أوجوستوس والمساهمَين دوج كولينز وهيرب سايمون.
بلغ معدل بيلوبس الذي خاض مباراة «كل النجوم» 5 مرات، 15.2 نقطة و5.4 تمريرات حاسمة على مدار 17 عاماً في الدوري الأشهر عالمياً، ويُشرف حالياً على بورتلاند ترايل بلايزرز.
واستذكر بيلوبس في حديثه «الأيام الصعبة»، قائلاً: «لقد كرّست كل ما لدي للعبة، لم تكن النتيجة سريعة بما فيه الكفاية».
وأضاف: «لقد حافظت على تركيزي وتواضعي، واصلت القتال، واستمررت في النضال، وتغيرت الأمور.. منذ اليوم الذي أدرجت فيه في الدرافت لغاية هذه عطلة الأسبوع، كان الطريق صعباً أمامي. تعلمت الكثير. وجعلني ذلك أصبح ما أنا عليه اليوم».
أما كارتر، المُشارك ثماني مرات في مباراة «كل النجوم»، فسبق أن فاز بجائزة مسابقة «سلام دانك» (استعراض السلات الساحقة) في أسبوع «كل النجوم» عام 2000، كما فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع المنتخب الأميركي عام 2000 في سيدني. بلغ معدله 16.7 نقطة مع 4.3 متابعة و3.1 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.
وقال كارتر: «مارست هذه اللعبة لأنني أحببتها». وتابع: «لم يتعلق الأمر بمطاردة الخواتم (الألقاب). تنظرون إلى المحطات التي خضتها، لم تكن جميع الفرق مرشحة للقب. لكنني اخترت الفرص المناسبة للعب».
من جهة أخرى، فاز كوبر بلقب الدوري خمس مرات مع لوس انجليس ليكرز واختير أفضل لاعب دفاعي عام 1987 في الدوري ومدرباً، قاد نادي لوس أنجلوس سباركس للفوز بلقب «دبليو أن بي ايه» عامي 2001 و2002.
وشارك ديفيس في مباراة كل النجوم ست مرات خلال مسيرة استمرت 15 عاماً، وهو أفضل مسجّل في تاريخ فينيكس صنز، فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية في عام 1976 واختير أفضل لاعب مبتدئ في عام 1978.
بدوره، خاض بارنيت 14 موسماً في الدوري خلال الستينيات والسبعينيات، وأحرز لقب الدوري مع نيويورك في عامي 1970 و1973.

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