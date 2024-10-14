كيريوس يتعهد بإسكات المشككين



سيدني (أ ف ب)



يعتزم الأسترالي كيريوس العودة إلى المنافسة في أبوظبي خلال ديسمبر، واضعاً نصب عينيه الفوز ببطولة كبرى و«إسكات» المشككين.

وشارك كيريوس الذي كان المركز 13 الأعلى له في التصنيف العالمي في مباراة واحدة، في جولة المحترفين، خلال العامين الماضيين، بعد تعرّضه لإصابات في الركبة، القدم والمعصم.

وألمح ابن الـ 29 عاماً للاعتزال مرات عدّة، لكنه قال لـ «نيوز كوربس كود سبورتس» إنه سيعود إلى الدوري العالمي للتنس المقرر في ديسمبر، قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير.

وقال: «لقد عدت لأن هناك شيئاً ما يبقي لديّ الرغبة بالاستمرار في اللعبة، ولقد تغلبت على كل منافس تقريباً أتى أمامي، ووصلت إلى نهائي بطولة جراند سلام، وفزت بلقب الزوجي في بطولة جراند سلام، وفزت بالعديد من الألقاب وجنيت المال، ولكنني أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أسعى لتحقيقه الآن هو بطولة جراند سلام. أعتقد أن هذا سيكون الشيء الوحيد الذي سيسكت الناس في نهاية المطاف، سيكون هذا دافعي العميق».

كيريوس، الذي عمل معلّقاً خلال فترة غيابه عن الملاعب، بلغ نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في ويمبلدون عام 2022 حينما خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

واجه خلال مسيرته هيمنة كبيرة من الثلاثي ديوكوفيتش، الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، لكنّ مزاجيته دفعت بالنقاد إلى وصفه بـ «الموهبة الضائعة».

لكن مع إعلان نادال اعتزاله الأسبوع الماضي، وبلوغ ديوكوفيتش سن الـ 37، رأى كيريوس أنّ المنافسة أمست «مفتوحة إلى أقصى حدّ على الإطلاق».

وعن وصفه بالشخصية المشاكسة قال: «لقد وُصفت بذلك لأنني كنت خارج دائرة لاعبي التنس العاديين، ولا أعتقد أنني أحمل هذه الصورة بين عامة الناس في أستراليا الآن، ولكن في بداية مسيرتي، اعتقد الناس أنني أشبه بالقاتل».