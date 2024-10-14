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الرياضة

«الإمارات القابضة» يتعاقد مع بورجيني وتشابمان

«الإمارات القابضة» يتعاقد مع بورجيني وتشابمان
14 أكتوبر 2024 15:12

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن فريق الإمارات القابضة «ADQ» عن توقيع عقد لثلاثة أعوام مع نجمة الدراجات الإيطالية إليسا لونجو بورجيني، بطلة سباق طواف إيطاليا «جيرو ديتاليا» للسيدات مرتين وبطلة إيطاليا الوطنية لسباق الطرق لخمس مرات.
تأتي هذه الإضافة المهمة للفريق، في إطار استعداداته لبدء موسم 2025 بتشكيله قوية، خاصة أنه وقع أيضاً عقداً لعامين مع برودي تشابمان، أول دراجة أسترالية تنضم للفريق.
تحمل إليسا لونجو بورجيني لفريق الإمارات القابضة «ADQ» خبرة عالمية ثرية من المشاركة في سباق طواف الدراجات للسيدات، كما تضيف مسيرتها المتميزة منذ احترافها ركوب الدراجات في عام 2011 لمسيرة فريق السيدات المحترف في الدولة، حيث تملك بورجيني رصيداً كبيراً من الانتصارات في سباقات مرموقة مثل جيرو ديتاليا للسيدات، وطواف فلاندرز، وستراد بيانكي، وباريس روبيكس للسيدات.
بالإضافة إلى التعاقدات البارزة، أعلن فريق الإمارات القابضة «ADQ» عن تمديد عقد الهولندية كارلين سوينكلز حتى نهاية عام 2026.
وكانت سوينكلز قد قدمت أداءً قوياً في السباقات المختلفة، ومثلت إضافة مهمة للفريق منذ انضمامها له في عام 2024، حيث تمكنت مؤخراً من الفوز في سباق الجائزة الكبرى في سانت فويليان دي والوني.
 

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