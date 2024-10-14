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الرياضة

بينتو: ثقتنا كبيرة في الفوز على أوزبكستان

بينتو: ثقتنا كبيرة في الفوز على أوزبكستان
14 أكتوبر 2024 16:25

طشقند (وام)
أكد باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم جاهزية «الأبيض» لمواجهة أوزبكستان بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.
وقال المدرب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في ملعب ميلي ستاديوم في طشقند الذي يقام عليه اللقاء: «مباراة أوزبكستان ستكون صعبة وقوية كونها على ملعب المنافس ووسط حضور جماهيري كبير»، مشيراً إلى أنه جرى تحضير اللاعبين من كافة النواحي بهدف تحقيق الفوز، مبدياً ثقته الكبيرة في اللاعبين لحسم اللقاء.
وقال يحيي الغساني لاعب المنتخب الوطني، خلال المؤتمر: «التركيز طوال الـ90 دقيقة سيكون سلاحنا من أجل الفوز على منتخب أوزبكستان الذي يلعب في أرضه ووسط جماهيره ويتصدر المجموعة».
وأضاف: «هدفنا الحصول على النقاط الثلاث والعودة إلى طريق الانتصارات في مشوار التصفيات».

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