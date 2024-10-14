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الرياضة

اتفاقية رعاية بين اتحاد الكرة و«مياه العين»

اتفاقية رعاية بين اتحاد الكرة و«مياه العين»
14 أكتوبر 2024 17:21

دبي (الاتحاد)
وقع اتحاد كرة القدم، عقد رعاية لمدة ثلاث سنوات مع شركة مياه العين، إحدى الشركات الوطنية الرائدة التابعة لمجموعة أغذية.
قام بتوقيع العقد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ومبارك هذيلي المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في شركة أغذية.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: «نحن سعداء بالتعاقد مع شركة مياه العين، إحدى الشركات الوطنية التي تدعم الرياضة الإماراتية، ونسعى معاً من خلال هذا العقد لتعزيز أواصر التعاون من أجل مستقبل أفضل للكرة الإماراتية».
وأضاف الأمين العام: «أن توقيع العقد مع شركة مياه العين يسهم بدعم مسابقات كرة القدم الإماراتية، خاصة بطولة كأس رئيس الدولة، بالإضافة إلى منتخباتنا الوطنية، ونحن نثمن هذا التعاون، كما نحن على ثقة من أن الاتفاقية ستحقق أهدافها».
بدوره، قال مبارك هذيلي المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في شركة أغذية: «نحن فخورون بتوقيع عقد لمدة ثلاث سنوات مع اتحاد الكرة، والذي يأتي ضمن أهداف شركة أغذية التي تولي أهمية كبيرة للقطاع الرياضي وبالتحديد نشاط كرة القدم في دولة الإمارات».
وتابع المنصوري: «حريصون على التنسيق مع اتحاد الكرة لتوفير الاحتياجات المطلوبة من مياه العين في أغلى البطولات الإماراتية، بطولة كأس رئيس الدولة، التي تنطلق منافساتها خلال الاسبوع الحالي، وكذلك منتخبنا الأول خلال مشاركته الحالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بالإضافة لمشاركة منتخبي الناشئين والأولمبي في التصفيات الآسيوية المقبلة».

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