الكشف عن إصابة يامال



مدريد (د ب أ)

أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها لامين يامال نجم المنتخب الإسباني وبرشلونة أنه يعاني فقط شداً في العضلة الخلفة للفخذ الأيسر خلال مشاركته مع «الماتادور» في دوري أمم أوروبا.

وخضع اللاعب الشاب لفحوص طبية بعد رحيله عن المنتخب الوطني عقب الفوز على الدنمارك بهدف بالبطولة القارية.

وأعلن اتحاد الكرة الإسباني أن يامال «17 عاماً عاد إلى برشلونة لتفادي تفاقم إصابته.

ولم يحدد برشلونة موعداً زمنياً لعودة مهاجمه الشاب إلى الملاعب، مكتفياً بالقول إنه «سيغيب حتى تعافيه بشكل كامل».

ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع ضيفه إشبيلية بالدوري الإسباني.

ومن المفترض أن يلحق يامال بالمباراة أمام بايرن ميونيخ الألماني يوم 23 أكتوبر الجاري في دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد بعدها بثلاثة أيام.

ويغيب يامال عن مباراة المنتخب الإسباني أمام ضيفه الصربي الثلاثاء بعد أن أسهم بقوة في تتويج «الماتادور» بلقب «يورو 2024» في ألمانيا.

وقرر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا استدعاء رودريجو ريكيلمي مهاجم أتلتيكو مدريد لتعويض غياب يامال.

وشارك يامال في 11 مباراة هذا الموسم وسجل خمسة أهداف.