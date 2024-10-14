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الرياضة

أستراليا والهند يحبسان الأنفاس في «مونديال كريكيت السيدات»

أستراليا والهند يحبسان الأنفاس في «مونديال كريكيت السيدات»
14 أكتوبر 2024 20:25

دبي (الاتحاد)

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دخلت بطولة العالم للكريكيت للسيدات تي 20، في دبي والشارقة مراحلها النهائية، وتكشف المواجهات المقبلة عن هوية الأربعة الكبار المتأهلين إلى نصف النهائي.
ونجحت أستراليا «حامل اللقب» 6 مرات في حسم مواجهتها أمام منتخب الهند الذي لعب بكل قوته، ومن خلفه جماهيره التي ملأت استاد الشارقة التاريخي، في مباراة ماراثونية مثيرة حبست الأنفاس حتى الثانية الأخيرة، ليخرج منها المنتخب الأسترالي فائزاً، ليؤكد عزمه وتحديه لحسم اللقب.
وأكد وليد بوخاطر عضو مجلس الإمارات للكريكت، رئيس مجلس إدارة استاد الشارقة، بالنجاح الذي شهدته النسخة الحالية لمونديال السيدات، مشيراً ان الحضور الجماهيري الكبير للقاء الهند وأستراليا أكد عراقة استاد الشارقة التاريخي للعبة، وما يحظى به من مكانه تاريخية على مستوى آسيا.
وتوقع بوخاطر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاهتمام، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من اللعبة من مجلس الإمارات للكريكيت، برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
ويشهد مونديال الكريكيت بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمها على مجوعتين، تضم الأولى أستراليا، الهند، نيوزيلندا، باكستان، وسريلانكا، والثانية بنجلاديش، إنجلترا، جنوب أفريقيا، وجزر الهند الغربية، وأسكتلندا.

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