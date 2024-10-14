تأهل 4 لاعبات إلى «تنس الرياض»



الرياض (رويترز)



أعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، تأهل كوكو جوف وإيلينا ريباكينا، وجاسمين باوليني، وجيسيكا بيجولا إلى البطولة الختامية للموسم المقررة في الرياض، كما تأهل لمنافسات الزوجي الثنائي كارولين دولهايد وديزاريري كرافتشيك.

ولحقت اللاعبات الأربع المتأهلات على مستوى فئة الفردي بالبولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى عالمياً، وأرينا سابالينكا المُتوجة بلقبي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة، ويتبقى بذلك مقعدان في البطولة، ومثلهما على مستوى منافسات الزوجي.

واحتفلت الأميركية جوف بالتأهل للبطولة للعام الثالث على التوالي، علماً بأن العام الماضي شهد أفضل نتائجها في البطولة بالوصول إلى الدور نصف النهائي.

وأشار اتحاد لاعبات التنس المحترفات عبر موقعه إلى أن جوف «20 عاماً» كانت قد شاركت في فئة الزوجي بالبطولة، إذ تأهلت لنسختي 2022 و2023 برفقة مواطنتها بيجولا.

وحسمت جوف تأهلها لنسخة هذا العام، إثر تتويجها بلقبين هذا الموسم في بطولتي الصين المفتوحة وأوكلاند.

كذلك وصلت إلى الدور نصف النهائي ست مرات أخرى على جميع أنواع الملاعب بالبطولات، ومن بينها بطولات أستراليا المفتوحة وإنديان ويلز وروما ووهان وبرلين، وحققت أفضل مركز لها في التصنيف العالمي، عندما احتلت المركز الثاني في يونيو الماضي.

أما ريباكينا، التي تشارك في البطولة الختامية للمرة الثانية، فكانت قد حققت إنجازاً تاريخياً في العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة من كازاخستان تتأهل للبطولة في منافسات الفردي.

وتألقت ريباكينا هذا الموسم إذ وصلت إلى الدور النهائي خمس مرات، وتُوجت بثلاثة ألقاب في برزبين وأبوظبي وشتوتجارت، بينما خسرت في النهائي في بطولتي الدوحة وميامي.

كذلك قدمت باوليني مسيرة رائعة هذا الموسم، وحسمت تأهلها إلى البطولة الختامية في فئتي الفردي والزوجي، وأصبحت أول إيطالية تتأهل لمنافسات الفردي منذ فلافيا بينيتا في عام 2015.

وتوجت باوليني هذا الموسم بلقب بطولة دبي، وصعدت للمرة الأولى إلى النهائي في البطولات الأربع الكبرى، وذلك في بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وتشارك بيجولا في البطولة الختامية للمرة الثالثة، بعد أن قدمت موسماً مبهراً شهد تتويجها في برلين وتورونتو والوصول إلى أول نهائي لها في البطولات الكبرى عبر بطولة أميركا المفتوحة.