سلوفاكيا.. صدارة بـ «العاشرة»



باكو (د ب أ)



اعتلى منتخب سلوفاكيا صدارة المجموعة الأولى من المستوى الثالث لدوري أمم أوروبا لكرة القدم، بفضل فوزه على مضيفه أذربيجان 3-1، في الجولة الرابعة من البطولة القارية.

وتقدم منتخب سلوفاكيا بهدف عكسي، سجله راحيل مامادوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15، ثم أدرك تورال بايراموف التعادل لأذربيجان في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني تعرض منتخب أذربيجان لصدمة قوية، بعد طرد ماهر أمريلي في الدقيقة 70، لتستغل سلوفاكيا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض، وترد بهدفين عن طريق لوكاس هاراسلين وديفيد دوريس في الدقيقتين 75 و87.

الفوز رفع رصيد سلوافاكيا إلى عشر نقاط في الصدارة، وظلت أذربيجان في المركز الأخير بدون رصيد.