الجزائر إلى نهائيات كأس أفريقيا

لومي (د ب أ)



بلغ المنتخب الجزائري نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، المقرر إقامتها في المغرب، وذلك بعد فوزه على مضيفه توجو 1 - صفر، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من التصفيات.

ورفع منتخب الجزائر، الذي تأهل للنهائيات للمرة 21 في تاريخه والسابعة على التوالي، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، ليضمن التأهل للنهائيات قبل جولتين على نهاية التصفيات، فيما تجمد رصيد توجو عند نقطتين في المركز الثالث.

وسجل رامي بن سبعيني هدف المباراة الوحيد للمنتخب الجزائري من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة والمجموعة، فاز منتخب غينيا الاستوائية على ليبيريا 2-1، وتقدم منتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 20 عن طريق لويس لافو، قبل أن يدرك ويليام جيبسون التعادل للمنتخب الليبيري في الدقيقة 53، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل دوريان جونيور هدف غينيا الاستوائية الثاني. ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط عن ليبيريا في المركز الرابع.