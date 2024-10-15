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الرياضة

كامارا يدعم خورفكان أمام عجمان في الكأس

كامارا يدعم خورفكان أمام عجمان في الكأس
15 أكتوبر 2024 09:42

فيصل النقبي (خورفكان)
نجحت شركة خورفكان لكرة القدم في تسجيل الغيني أحمدو كامارا في فئة المقيمين، لينضم للفريق الأول، بعد وصول بطاقته الدولية من ناديه السابق، حيث تدرب مع الفريق بعد استئناف التدريبات استعداداً للقاء عجمان المهم في كأس رئيس الدولة يوم الجمعة المقبل.
قام الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني دانييل إيسايلا بعمل تجربة بين الأساسيين والاحتياطيين من أجل الوقوف على مستوياتهم الفنية بعد فترة التوقف واستعدادهم الذهني والفني لاستئناف المسابقات، خاصة وأن المرحلة المقبلة مهمة جداً للفريق، بعد أن بلغ النقطة السادسة في الدوري بفوزه على الوصل في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.
ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملاعب النادي حتى اللقاء المقبل أمام عجمان في الكأس، حيث اكتملت الصفوف تماماً، ولا يعاني الفريق من أي غياب، حيث سيدفع بالتشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المهمة.
وأكد البرازيلي ماتيوس أوليفيرا نجم «النسور» جاهزية اللاعبين تماماً للمواجهة المهمة في كأس رئيس الدولة وقال بأن فترة التوقف كانت مهمة للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد الجولات الصعبة، مشيراً إلى أن الجميع يتدرب بحماس بعد أن حقق الفريق أهدافه من الجولات الماضية في الدوري، مشيراً إلى أنه يحظى بدعم كبير من جماهير النادي، التي تساند الفريق في جميع المباريات.
وأضاف: «لدينا إمكانات جيدة، ونستطيع المضي قدماً في هذه المسابقة، مع احترامنا لجميع الفرق المنافسة لنا، خاصة أن الإدارة والجهاز الفني يدركان تماماً أهمية التجهيز النفسي والبدني، وكل خطواتنا تمضي وفق الخطة المرسومة بعناية، ونحن جاهزون لتحقيق أهداف وطموحات الفريق».

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عجمان
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دانييل إيسايلا
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