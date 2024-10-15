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الرياضة

غنتوت يفتتح موسمه بمهرجان «بينك بولو»

غنتوت يفتتح موسمه بمهرجان «بينك بولو»
15 أكتوبر 2024 10:13

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ينظم النادي يوم 9 نوفمبر المقبل فعاليات مهرجان «بينك بولو» الرياضي الخيري التوعوي، في افتتاح موسمه الرياضي السنوي.
ووجه النادي الدعوة لكافة وسائل الاعلام لحضور المؤتمر الصحفي، الذي يعقده النادي بمقره في غنتوت عند الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين 4 نوفمبر المقبل، للكشف عن تفاصيل تنظيم المهرجان الخيري السنوي السادس عشرة، الذي يدشن به موسمه الرياضي، الذي ينطلق يوم السبت 9 نوفمبر المقبل بالملاعب الرئيسة لنادي غنتوت، والذي يشتمل على المباراة الاستعراضية الرئيسة بمشاركة كوكبة من اللاعبات واللاعبين من نجوم البولو من مواطنين ومحترفين، إيذاناً ببدء موسم بولو غنتوت.
ويتم خلال المؤتمر الصحفي، بجانب الكشف عن تفاصيل فعاليات اليوم الرياضي الخيري المجتمعي، إلقاء الضوء على برامج نشاط النادي في موسمه الرياضي الجديد 2024-2025، والذي يشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والخيرية والمجتمعية، ويستمر حتى يوم 22 مارس المقبل.
من جانب آخر، يتواصل برنامج التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي في الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والمدارس، بالتعاون مع أصدقاء مرضى السرطان والقافة الوردية ومستشفى كابيتل هيلث، والذي بدأ منذ مطلع أكتوبر الحالي، انطلاقاً من نادي غنتوت، ويتواصل حتى يوم 24 أكتوبر بمنطقة الرحبة في أبوظبي.

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