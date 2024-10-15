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الرياضة

اتحاد الجودو يشيد بنتائج المنتخب في «أولمبياد باريس»

اتحاد الجودو يشيد بنتائج المنتخب في «أولمبياد باريس»
15 أكتوبر 2024 11:41

أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة اتحاد الجودو اجتماعه الدوري بمقره في أبوظبي، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، حيث اطلع المجلس على تقرير المقر الجديد للاتحاد بمنطقة بني ياس، الذي بدأ فيه النشاط التجريبي من خلال بطولة كأس الاتحاد للفئات العمرية، وجاء وفقاً لخطة التأسيس المتفق عليها، والمعتمدة فنياً وزمنياً، وتمت فكرته، وفقاً للحداثة في البنية التحتية للمرافق الرياضية في الدولة، استثماراً لدعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة.
وثمن المجلس مساهمات الأندية الأعضاء التي ظلت تحتضن نشاط الاتحاد، مع التأكيد على دوران مسابقات الاتحاد خلال المرحلة المقبلة مجدداً، بهدف نشر اللعبة في مختلف مناطق الدولة خلال تلك المرحلة.
وأشار الدرعي إلى ضرورة استكمال مشروع المقر الجديد، خلال الفترة المقبلة، وفقاً للجدول الزمني، والذي سيخدم قطاعاً كبيراً من الشباب من الجنسين، لما يضمه من صالات للمنافسات الفردية والجماعية والتدريب الرياضي، والمناسبات الاجتماعية والمؤتمرات، كما أن هناك مساحات استثمارية مقدرة ضمن المخطط لتشييد فندق رياضي ومركز للياقة البدنية «GYM» كمشروع استثماري، ومركز للتسوق لخدمة منطقة بني ياس.
واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على التقارير الفنية والإدارية الخاصة، بمشاركة منتخبنا الأول في أولمبياد باريس 2024، وما تحقق من مكاسب خلال تلك المشاركة الاستثنائية، مع الاطلاع على برنامج المشاركات المقبلة، حسب برنامج الاتحاد الدولي للجودو، كما استعرض مجلس إدارة الاتحاد أجندة الموسم الجديد 2024-2025، الذي دشنه ببطولة كأس الاتحاد للفئات العمرية في سبتمبر الماضي، ويستأنفه الأسبوع المقبل، مثمناً جهود وزارة الرياضة واتحاد الرياضة المدرسية والأندية.
ووقف مجلس الإدارة على برامج ومشاركات منتخبات الفئات العمرية من الجنسين، وأكد اهتمامه بتلك المنتخبات، التي تمثل النشء مع ضرورة العمل على توفير كافة متطلبات تلك المرحلة بهدف بناء جيل متميز من المواهب التي أفرزتها بطولات الفئات العمرية الواعدة، خلال المرحلة الماضية.

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