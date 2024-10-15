4 قرارات «مثيرة» في الأهلي المصري قبل «سوبر أبوظبي»



علي معالي (أبوظبي)

اتخذ محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم قرارات صارمة عدة بحق لاعبي الفريق الأول، قبل منافسات السوبر المصري في أبوظبي، أبرزها اعتماد جهاز تتبُع للاعبي الفريق لتطبيق لائحة النوم المبكر، والتي حددها بالساعة العاشرة مساءً، حيث يحظر على اللاعبين الخروج من منازلهم، أو السهر بعد هذا التوقيت.

والقرار الثاني هو عدم حصول اللاعبين على أي أدوية من دون إذنه، وبعد استشارة طبيب النادي حتى لا تدخل ضمن أدوية المنشطات، خاصة في ظل سريان بعض الشائعات بأن هناك أدوية يتناولها لاعبو الفريق من دون علم، وتحتوي على بعض المنشطات.

والقرار الثالث الذي بات ظاهراً على عدد من لاعبي الفريق، بقيامهم بـ «حلق رؤوسهم» بطريقة جيدة وعدم الاهتمام الزائد عن الحد بالشعر، من تلوينه وتصفيفه بطريقة أثارت استياء الكثير من جماهير النادي.

والقرار الرابع فرض غرامة مالية ما بين 200 ألف إلى 250 ألف جنيه، بعد خسارة السوبر الأفريقي الأخير، والهزيمة من الزمالك بعد أداء غير مقنع من اللاعبين، وهناك وعد بأن يتم رفع هذه العقوبة في حال الفوز بالسوبر في أبوظبي، مع مكافآت أخرى إضافية.

وهذه القرارات تأتي لإعادة الانضباط بين اللاعبين، في هذا التوقيت المهم، قبل انطلاق منافسات السوبر يوم 20 من الشهر الجاري.