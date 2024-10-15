منصور الفلاسي يعود إلى بساط الجوجيتسو بعد غياب 6 سنوات

معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

حصد منصور رحمة الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي النصر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، الميدالية البرونزية، في منافسات «الجولة الرابعة» من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «البدلة»، والتي أقيمت في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، بمشاركة 2200 لاعب ولاعبة.

وجاء فوز الفلاسي بالبرونزية، ضمن صفوف فريق نادي النصر، في منافسات البدلة بوزن 77 كجم لفئة الأساتذة للحزام «الأزرق» و«البنفسجي».

ووصف الفلاسي، الفوز بالميدالية البرونزية، كأكبر حافز للاستمرار في المشاركات المقبلة على صعيد بطولات الجوجيستو، وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «سعيد بالعودة إلى بساط لعبة الجوجيستو رفقة فريق نادي النصر، بعد غياب استمر لنحو 6 أعوام».

وأوضح: «شاركت لاعباً ومشرف للعبة في تأسيس لعبة الجوجيستو بنادي النصر في العام 2014، حيث استمرت مشاركات العميد على مدار أربعة أعوام حتى 2018، قبل الانقطاع لنحو ست سنوات، لنعود بشكل أقوى مع بداية العام الحالي 2024».

وأضاف: «لا يخفى على أحد الشعبية الكبيرة للعبة الجوجيتسو، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الرياضات نمواً وانتشاراً في الدولة، لما تسهم به من بناء صحي وجبل من الرياضيين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية».

وحول إمكانية التوفيق بين أعباء العمل الإداري في نادي النصر، وشركة الاستثمار، بجانب مهامه الوظيفية مديراً تنفيذياً لشركة «تاكسي دبي»، إضافة إلى كونه لاعباً في فريق الجوجيستو بالنادي، علق الفلاسي قائلاً: «المعروف أن لعبة الجوجيتسو مفتوحة لكل الأعمار، ومع وصولي حالياً لسن الـ 46 عاماً، أجد نفسي مرتبطاً بشكل كبير باللعبة، والأجواء الخاصة للمنافسات».

وتابع: «أحرص على استقطاع الوقت المناسب للتدريبات، والمشاركة في المنافسات، وسعيد بالعودة إلى بساط اللعبة مجدداً من خلال بطولة غالية على القلوب، والمؤكد أن الاستمرارية في مثل هذه المشاركات تساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية، وصقل المهارات، ومواصلة التطور بإضافة تكتيكات جديدة»، لافتاً إلى أن الجوجيستو من أجمل الرياضات فهي تحتاج إلى القوة والذكاء والتكتيك ويمكن تشبيهها بلعبة الشطرنج.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، أن بيئة «العميد» المحفزة لجميع الرياضيين في مختلف الألعاب، مثلاً حافزاً مهماً، وقال: «اعتدنا على أن يكون النصر منذ تأسيسه عميداً للأندية الإماراتية، وجهة للألعاب الجماعية والفردية في مختلف الأنشطة الرياضية، ولكل الأعمار، وسعيد كوني واحداً من أبناء النادي».