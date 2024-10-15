حدث قبل مباراة البرتغال: ألق نظرة على أفضل لاعب في العالم



جلاسكو (أ ف ب)

يُعدّ التزام النجم المخضرم كريستيانو رونالدو مثالاً يحتذى به لزملائه في منتخب البرتغال، بحسب مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز، وذلك بعد أن ألهب وصوله إلى أسكتلندا لخوض دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم حماسة الجماهير.

وبدلاً من استخدام ملعب هامبدن بارك للتمارين، حيث ستلعب البرتغال مع مضيفتها اليوم، قرر الضيوف اعتماد ملعب سانت ميرين في بايسلي لتحضيراتهم قبل المواجهة.

أدى ذلك إلى قدوم مئات المتفرجين لإلقاء نظرة على أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

قال مارتينيز في مؤتمر صحفي سبق المباراة: «عندما تصل إلى ملعب، في مكان كهذا، أعتقد أنك تتعرف على شخصية أيقونية ومسيرة لاعب فريد»، وتابع عن لاعب النصر السعودي البالغ 39 عاماً: «لا يوجد لاعب آخر مع أكثر من 200 مباراة دولية كمثال، عدد الأهداف التي سجلها والألقاب التي أحرزها».

أضاف: «بالنسبة لي، من السهل إدارة لاعب بمقدوره مساعدة الفريق على تحقيق الفوز. الباقي تفاصيل لأنها حالة فريدة وأعتقد أن بمقدورنا كلنا التعلّم من التواجد بقربه».

وتعرض رونالدو غالباً لانتقادات لفشله بالتسجيل مع منتخب بلاده الذي خرج من ربع نهائي كأس أوروبا 2024 أمام فرنسا.

لكن مارتينيز يستمر بالدفع بنجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد سابقاً، الذي سجل هدفه الدولي الـ 133 السبت خلال الفوز على بولندا 3-1 في وارسو.

أكد مارتينيز أن ابن ماديرا سيكون جاهزاً لخوض مباراة أسكتلندا «لا شك لدي بأن كريستيانو بعد خوضه 60 دقيقة «السبت» بمقدوره خوض المباراة الثانية، لا أعرف ما إذا كان سيبدأ أو سينهي المباراة، لكنه سيشارك بالطبع».

فازت البرتغال في مبارياتها الثلاث في المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم، واقتربت من التأهل إلى ربع النهائي المقرر في مارس.