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الرياضة

المصنف الأول بالجامعات الأميركية للجولف ينافس على «الدلة»

المصنف الأول بالجامعات الأميركية للجولف ينافس على «الدلة»
15 أكتوبر 2024 12:55

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن المنظمون، أنه وللعام الرابع على التوالي، سيحصل اللاعب الذي يحتل المركز الأول في جولة PGA الجامعية الأميركية، في ختام مرحلة الخريف من موسم الجولف الجامعي في الولايات المتحدة، على بطاقة المشاركة المباشرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، التي تقام في شهر يناير المقبل، ليزاحم النجوم على محاولة الفوز بكأس الدلة الأيقوني.
وسينال اللاعب المصنف الأول على مستوى الجولة الجامعية بتاريخ 27 نوفمبر المقبل، على هذه الدعوة للمشاركة في الحدث الذي يقام ضمن سلسلة رولكس المرموقة، في نادي الإمارات للجولف، علماً بأن المصنف الأول للجامعات الأميركية نجح في كل من العامين الماضيين من التأهل إلى الأدوار النهائية لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، فقد احتل لودفيج أبيرج المركز 70 في عام 2023، بينما جاء مايكل ثوربجورنسن بالمركز 11 في عام 2024. 
وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك: «نحن سعداء بتقديم بطاقة المشاركة المباشرة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك مرة أخرى للاعب المصنف الأول في جولة PGA الجامعية، حيث تتمتع هذه البطولة بتاريخ غني في تسليط الضوء على نجوم المستقبل، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من رحلة هؤلاء اللاعبين الشباب الموهوبين».
وأضاف: «إن مشاهدة لاعبين مثل لودفيج أبيرج، ومايكل ثوربجورنسن، يشاركان، لا بل يتفوقان، على الساحة العالمية يعزز أهمية هذه الفرصة، ونحن نتطلع إلى الترحيب باللاعب المصنف الأول التالي في نادي الإمارات للجولف، ورؤية ما يمكنه أن يحقق في هذا الحدث ضمن سلسلة رولكس المرموقة».
تُعد بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف أقدم بطولة للجولف في منطقة الشرق الأوسط، وستكون نسخة العام المقبل 2025 هي النسخة الـ 36 من البطولة، وقد أكد المصنف الثالث عالمياً وحامل اللقب، روري ماكلروي، مؤخراً نيته للعودة إلى نادي الإمارات للجولف، وكسب لقبه الخامس القياسي والثالث على التوالي.

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