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الرياضة

«المدام» و«الشارقة» يتصدران دوري القوس والسهم

«المدام» و«الشارقة» يتصدران دوري القوس والسهم
15 أكتوبر 2024 13:45


الشارقة (الاتحاد)
حقق ناديا المدام والشارقة الرياضي للمرأة لقبي الرجال والسيدات، في المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم، الذي أقيمت منافساته في نادي ضباط شرطة الشارقة بمشاركة 144 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 نادياً وأكاديمية.
وفاز نادي المدام بالصدارة في فئة الرجال، محققاً 13 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، وفضيتين و7 برونزيات، وجاء نادي أبوظبي للقوس والسهم وصيفاً بذهبيتين، ونادي البطائح الثقافي الرياضي ثالثاً بحصد 4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية.
وحقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركز الأول برصيد 15 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، وفضيتين و7 برونزيات، وجاء نادي أبوظبي ثانياً برصيد 5 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضيتين، وبرونزيتين، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ثالثاً برصيد 3 ميداليات فضية.
حضر فعاليات البطولة، وتوج الفائزين الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، وحميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد الكعبي أن النجاح الفني والتنظيمي، والمستويات المتطورة للمشاركين من المؤشرات المهمة على الشغف الكبير باللعبة، وتزايد عدد الممارسين لها على مستوى الدولة، مشيداً بالجهود المبذولة من الأندية الرياضية في تحفيز اللاعبين، وتوفير المتطلبات الضرورية لنمو اللعبة والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتخبات الوطنية.

 

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