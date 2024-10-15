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الرياضة

بطولة الإمارات للمواي تاي تعزف لحن «فيستفال أرينا»

بطولة الإمارات للمواي تاي تعزف لحن «فيستفال أرينا»
15 أكتوبر 2024 14:15


أبوظبي (الاتحاد)

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كشف اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للرجال والسيدات، خلال الفترة 25-27 أكتوبر الجاري في فيستفال أرينا دبي، ضمن أجندة مسابقاته المتواصلة لدعم خطط التطوير والارتقاء بمسيرة اللعبة نحو المصاف العالمي.
وتشهد البطولة إتاحة الفرصة لجميع اللاعبين الراغبين بالمشاركة من داخل الدولة وخارجها، من عمر 16 وحتى 40 عاماً، كما تتضمن البطولة 12 وزناً، ضمن منافسات الفئة العمرية (16-17 سنة) و10 أوزان ضمن منافسات الفئة العمرية تحت 23 عاماً، فيما تتضمن 13 وزناً ضمن منافسات فئة الكبار، كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل الذي يستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر الجاري عبر قنوات الاتصال المعتمدة لدى اتحاد اللعبة.
ويشمل برنامج البطولة في أجندته البدء بعملية قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري في فندق «لي ميرديان دبي»، في حين تنطلق منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية بتاريخ 25 أكتوبر الجاري عند الساعة 3 ظهراً، وتمتد حتى 9 مساء، وفي اليوم الذي يليه تنطلق نزالات نصف النهائي عند الساعة 12 ظهرا وحتى 9 مساءً، فيما تبدأ مواجهات اليوم الختامي بتاريخ 27 أكتوبر الجاري بنزالات الدور النهائي عند الساعة 12 ظهراً، وتختتم المنافسات عند الساعة 9 مساءً.
وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي: «يمثل الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات أهمية كبيرة للأندية واللاعبين داخل الدولة والمشاركين من المنتخبات العربية والعالمية من خارج الدولة، حيث تؤكد البطولة حرص الاتحاد ضمن مساعيه لتطوير منظومة اللعبة، ورفدها بمزيد من فرص النجاح والتجارب المهمة التي تمهد لصناعة أجيال ولاعبين على قدر المسؤولية والاحتراف، ما يساهم بزيادة فرص اكتشاف المواهب وتوسيع نطاق ممارسة اللعبة ونشر ثقافتها ضمن محاور خطط التطوير التي يواصل ترجمتها اتحاد اللعبة برئاسة عبدالله سعيد النيادي الذي يولي اهتماماً كبيراً من أجل بلورة الكثير من الأهداف والاستراتيجيات الداعمة لتفوق رياضة المواي تاي على صعيد الدولة والمحافل العالمية الكبرى».
وأضاف: «يولي اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج أهمية كبيرة لتقديم البرامج والمسابقات ضمن أجندته السنوية التي تساهم بتحقيق طموحات اللاعبين والأندية والارتقاء بالمستوى الفني لمراتب متقدمة، كما تمثل البطولة محطة جديدة ومهمة للاعبين من داخل الدولة وخارجها للمشاركة في منافسات الأوزان والفئات المعتمدة والعمل على دعم الأندية والهواة والمحترفين من الرجال والسيدات، بما ينعكس إيجاباً على برامج ومسابقات الاتحاد ومشاريعه التطويرية وأجندة فعالياته للموسم الحالي». 

 

المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
بطولة المواي تاي
دبي فيستفال سيتي
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