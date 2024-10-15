منع جماهير أيندهوفن من حضور مباراة سان جيرمان!

باريس (رويترز)

قال نادي أيندهوفن الهولندي، إن السلطات الفرنسية منعت مشجعيه من حضور مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل على ملعب باريس سان جيرمان، بسبب اضطرابات سابقة.

وأضاف أيندهوفن في بيان أمس الاثنين، أن القرار كان غير متوقع، وأوضح أن 2000 من مشجعيه اشتروا تذاكر المباراة المقررة يوم الثلاثاء المقبل بالفعل، وسيستردون أموالهم.

وتابع النادي الهولندي: «هناك حظر كامل على سفر جماهير أيندهوفن إلى باريس أو داخلها، رغم عدم وجود عقوبات على أيندهوفن، فإن الشرطة الفرنسية تستشهد باضطرابات سابقة مع المشجعين.. وهناك أيضاً بعض القضايا الأمنية المحلية التي تؤدي دوراً في هذا الأمر».

وألقى مشجعو أيندهوفن ولانس مقذوفات على بعضهم، خلال التعادل 1-1 في أكتوبر الماضي.

كما تلقى النادي الهولندي عقوبة بخوض مباراة أوروبية واحدة من دون مشجعيه خارج أرضه عام 2022 بعد شغب جماهيري، خلال الهزيمة 0-1 أمام أرسنال في لندن.

ويملك أيندهوفن نقطة واحدة من مباراتين في دوري أبطال أوروبا، فيما يملك باريس سان جيرمان ثلاث نقاط.