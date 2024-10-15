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الرياضة

البولينج يلعب ضربة البداية في دورة «ألعاب السيدات»

البولينج يلعب ضربة البداية في دورة «ألعاب السيدات»
15 أكتوبر 2024 14:30

دبي (الاتحاد)

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بمشاركة أكثر من 1200 لاعبة، تنطلق يوم غد منافسات النسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية، ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر.
وتتضمن الدورة هذا العام تنظيم 8 ألعاب متنوعة هي: البولينج، الجري، الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الموانع، وكرة السلة الثلاثية.
وتدشن بطولة البولينج منافسات الدورة في مركز دبي الدولي للبولينج بمنطقة الممزر، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من منتسبات مختلف الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومة والخاصة وشبه الحكومية.
ويقام سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات يوم غد في مدينة إكسبو دبي، وتنطلق بطولة البادل يوم الجمعة في نادي جست بادل بميناء راشد، وتستمر حتى 20 أكتوبر، كما تنطلق بطولة الريشة الطائرة 21 أكتوبر في نادي النصر وتستمر حتى 24 أكتوبر، ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 30 كيلومتراً يوم الجمعة 25 أكتوبر في مضمار حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي، وتقام بطولة الرماية يوم 26 في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، ويقام سباق الموانع يوم 27 أكتوبر في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، وتقام بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) في نادي النصر الرياضي، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.
وتقام جميع المنافسات، خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب، أو الخروج المبكر من العمل.
وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة كافة البنود التي استحدثت في الاتحادات، ووضعت اللوائح والقوانين المنظمة للدورة، بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة.

دورة الشيخة هند لألعاب السيدات
ألعاب السيدات
البولينج
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