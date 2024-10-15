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الرياضة

كريستيانو رونالدو في الإمارات

كريستيانو رونالدو في الإمارات
15 أكتوبر 2024 14:44


كوالالمبور (د ب أ)
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقل مباراة استقلال طهران الإيراني والنصر السعودي، ضمن منافسات منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 / 2025 وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره اليوم على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن لقاء الاستقلال والنصر، الذي كان مقرراً إقامته على استاد شهري قدس يوم 22 أكتوبر الجاري، سوف يجرى في اليوم ذاته على استاد راشد في دبي.
يذكر أن النصر يحتل المركز الرابع بمرحلة الدوري في منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على الاستقلال، صاحب المركز الخامس، ويقود الفريق النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو.

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