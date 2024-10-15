المهندي: «دولية الإمارات للطاولة» تسهم في تطوير اللاعب الخليجي

معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

أشاد خليل المهندي، رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، بالتنظيم الناجح لاتحاد الإمارات للعبة، لمنافسات النسخة الثانية بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، والتي تستمر فعالياتها بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر، حتى الخميس المقبل، بمشاركة 196 لاعباً يمثلون 29 دولة.

وقال المهندي في تصريحات لـ «الاتحاد»: «سعيد بالتواجد ضمن فعاليات البطولة الدولية لكرة الطاولة بالإمارات، والتي تسهم قطعاً في رفع مستوى اللاعب الخليجي والعربي»، لافتاً إلى أن التنظيم الناجح للبطولة ينسجم وخطط الاتحاد القاري الهادفة إلى تطوير مستوى اللعبة في منطقة غرب ووسط آسيا.

وعبر المهندي، عن اعتزازه بإعادة انتخابه في رئاسة الاتحاد الآسيوي للطاولة لدورة جديدة 2024- 2028، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت مؤخراً، على هامش منافسات بطولة آسيا الـ27 والتي أقيمت بعاصمة كازاخستان «أستانا».

وقال المهندي: «سعيد بثقة اتحادات القارة، وفوزي بمقعد الرئاسة بالتزكية لدورة جديدة حتى 2028، كسادس رئيس منتخب للاتحاد الآسيوي على مدار 55 عاماً، والأول عربياً»، لافتاً إلى أن ثقة الجمعية العمومية تمثل حافزاً مهماً للعمل بشكل أكبر على صعيد الاتحاد الآسيوي للطاولة، والذي يعد بمثابة الطليعة على المستوى الدولي للعبة كرة الطاولة.

وكشف رئيس الاتحاد الآسيوي، النقاب عن تفاصيل اتفاقية التعاون المبرمة حديثاً بين الاتحاد الآسيوي للطاولة، وأكاديمية أسباير القطرية، بشأن التطوير، وأوضح: «الاتفاقية الموقعة حديثاً، تسهم في دفع عجلة تطور اللعبة على الصعيد القاري، وتطوير أداء اللاعبين، من خلال توفير ما بين 3 إلى 4 معسكرات عالمية للاتحادات الـ 44 الأعضاء في الاتحاد الآسيوي».

وأضاف: «توفر الاتفاقية الفرصة أمام 4 لاعبين في كل اتحاد وطني في آسيا، تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 عاماً، من الفئتين للرجال والسيدات، بالحضور والمشاركة في معسكرات الاعداد العالمية بأكاديمية اسباير، على أن يتحمل الاتحاد الآسيوي كامل تكاليف الإقامة ومصروفات اللاعبين المختارين من الاتحادات».

وتأسس الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة في عام 1972، وهو بمثابة الهيئة القارية الرسمية لتنس الطاولة في آسيا، وهو تابع للاتحاد الدولي لتنس الطاولة، ويمثل 44 اتحاداً عضوية عمومية الاتحاد الآسيوي.