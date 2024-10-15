الأربعاء 16 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخبنا للناشئين يلتقي نظيره التايلندي ودياً

منتخبنا للناشئين يلتقي نظيره التايلندي ودياً
15 أكتوبر 2024 15:30

 
دبي (الاتحاد)
يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة مع نظيره التايلندي ودياً على ملعب نادي ويندميل غداً الأربعاء، ضمن برنامج معسكره الخارجي في تايلاند، والذي يأتي في إطار تحضيراته النهائية، للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها لاوس.
وكانت بعثة أبيض الناشئين قد غادرت إلى معسكر تايلاند السبت الماضي، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب ماجد سالم الزعابي على إجراء أربع حصص تدريبية، بمشاركة جميع اللاعبين، استعداداً للمواجهة.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني 23 لاعباً، هم: هود المنهالي، هزاع فيصل، عبدالله راشد، مايد اليماحي، فيصل محمد، عبدالله فهد، سعد مبارك، سهيل النوبي، مايد عادل، فهد خليل، إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام، محمد أحمد، محمد بطي، علي حسن، فارس علي، محمد يوسف، عمير يوسف، عبيد عمران، حميد إبراهيم، سعيد علي، سلطان ناصر.

أخبار ذات صلة
اتفاقية رعاية بين اتحاد الكرة و«مياه العين»
«أبيض الناشئين» يُغادر إلى معسكر تايلاند
اتحاد الكرة
لجنة المنتخبات
منتخب الناشئين
منتخب كرة القدم
آخر الأخبار
جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم كافة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن
اليوم 00:59
صقر غباش خلال مشاركته بالمؤتمر الـ 37 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: القضايا العربية حاضرة في صميم السياسة الخارجية للدولة
اليوم 00:59
هاريس خلال تجمع انتخابي في إيري بولاية بنسلفانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
ظهور إعلامي مكثف لهاريس قبل الانتخابات
اليوم 00:59
نجيب ميقاتي
الأخبار العالمية
نجيب ميقاتي لـ «الاتحاد»: استمرار الحرب يهدد استقرار لبنان والمنطقة برمتها
اليوم 00:59
«وكالة البيئة» تحذِّر: المياه بخطر في أوروبا
الأخبار العالمية
«وكالة البيئة» تحذِّر: المياه بخطر في أوروبا
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©