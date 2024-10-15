منتخبنا للناشئين يلتقي نظيره التايلندي ودياً



دبي (الاتحاد)

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة مع نظيره التايلندي ودياً على ملعب نادي ويندميل غداً الأربعاء، ضمن برنامج معسكره الخارجي في تايلاند، والذي يأتي في إطار تحضيراته النهائية، للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها لاوس.

وكانت بعثة أبيض الناشئين قد غادرت إلى معسكر تايلاند السبت الماضي، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب ماجد سالم الزعابي على إجراء أربع حصص تدريبية، بمشاركة جميع اللاعبين، استعداداً للمواجهة.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 23 لاعباً، هم: هود المنهالي، هزاع فيصل، عبدالله راشد، مايد اليماحي، فيصل محمد، عبدالله فهد، سعد مبارك، سهيل النوبي، مايد عادل، فهد خليل، إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام، محمد أحمد، محمد بطي، علي حسن، فارس علي، محمد يوسف، عمير يوسف، عبيد عمران، حميد إبراهيم، سعيد علي، سلطان ناصر.