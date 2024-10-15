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الرياضة

الإمارات ترفع رصيدها إلى 10 ميداليات في «عربية البلياردو»

الإمارات ترفع رصيدها إلى 10 ميداليات في «عربية البلياردو»
15 أكتوبر 2024 16:00


الرياض (وام)
رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 10 ميداليات ملونة في منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، للعموم والناشئين، التي تقام منافساتها حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

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واستطاع لاعبو منتخب الإمارات إحراز ميداليتين جديدتين، بعد فوز الثنائي محمود شريف، وخالد الزرعوني، بميدالية فضية في مسابقة زوجي الـ 9 كرات للرجال للبلياردو، وإحراز محمد الجوكر، ميدالية برونزية في مسابقة الـ 6 كرات للرجال للسنوكر.
وبهذه المحصلة رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 10 ميداليات موزعة بين «3 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات» في البطولة التي تستمر منافساتها حتى الخميس المقبل.

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