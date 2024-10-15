الإمارات ترفع رصيدها إلى 10 ميداليات في «عربية البلياردو»



الرياض (وام)

رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 10 ميداليات ملونة في منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، للعموم والناشئين، التي تقام منافساتها حالياً في العاصمة السعودية الرياض.

واستطاع لاعبو منتخب الإمارات إحراز ميداليتين جديدتين، بعد فوز الثنائي محمود شريف، وخالد الزرعوني، بميدالية فضية في مسابقة زوجي الـ 9 كرات للرجال للبلياردو، وإحراز محمد الجوكر، ميدالية برونزية في مسابقة الـ 6 كرات للرجال للسنوكر.

وبهذه المحصلة رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 10 ميداليات موزعة بين «3 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات» في البطولة التي تستمر منافساتها حتى الخميس المقبل.