الأربعاء 16 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اليونايتد يرغب في خطف نجمي البايرن!

اليونايتد يرغب في خطف نجمي البايرن!
15 أكتوبر 2024 16:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
كشفت شبكة «سكاي سبورتس» النقاب عن أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم نجمين آخرين من بايرن ميونيخ الألماني خلال «الميركاتو» الشتوي المقبل، لينضما إلى الهولندي ماتيوس دي ليخت، والألماني نصيرمزراوي، اللذين ضمهما خلال صيف 2024، وهما الجناح ليروي ساني ومتوسط الميدان ليون جورتسكه، من أجل تدعيم صفوف الفريق.
وقالت الشبكة إن اليونايتد يدرس بعناية شديدة ملف هذين النجمين، حيث دخل ساني في آخر 12 شهراً في عقده، بينما ينتهي عقد جورتسكه في صيف 2026.
وأضافت الشبكة أن اليونايتد رغم قيامه بضم 6 لاعبين دفعة واحدة في الصيف، بينهم اثنان من البايرن «ماتيوس ومزراوي»، إلا أن أداء الفريق لم يتحسن بل ازداد تراجعاً، لدرجة أنه أصبح يحتل المركز 14 في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ولم يفز بأي مباراة خلال آخر 5 مواجهات خاضها الفريق في المسابقات المختلفة.
ورغم ذلك تصر إدارة اليونايتد بدعم من الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني على متابعة ملف ساني وجورتسكه، رغم أن بعض المصادر الألمانية المطلعة كشفت عن أن هذين اللاعبين من الصعب أن يغادرا البايرن في منتصف الموسم.
ويعود اليونايتد إلى مباريات الدوري السبت بمواجهة برينتفورد على ملعب أولد ترافورد، على أمل العودة إلى الانتصارات، بينما يواجه بعدها بخمسة أيام فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
يذكر أن الحديث عن إقالة تن هاج لا يزال يتردد خارج النادي، بينما لا تزال إدارة اليونايتد مترددة في الإقدام على هذه الخطوة لأن تكلفة إقالة المدرب الهولندي كبيرة، حيث يضطرالنادي إلى دفع 17.5 مليون جنيه إسترليني نظيرهذه الإقالة، لأن عقده مازال ممتداً حتى صيف 2026.

أخبار ذات صلة
ترشيداً للنفقات.. مانشستر يونايتد يتخلى عن أليكس فيرجسون!
الكشف عن إصابة يامال
بايرن ميونيخ
مانشستر يونايتد
ليروي ساني
ماتيس دي ليخت
آخر الأخبار
جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم كافة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن
اليوم 00:59
صقر غباش خلال مشاركته بالمؤتمر الـ 37 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: القضايا العربية حاضرة في صميم السياسة الخارجية للدولة
اليوم 00:59
هاريس خلال تجمع انتخابي في إيري بولاية بنسلفانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
ظهور إعلامي مكثف لهاريس قبل الانتخابات
اليوم 00:59
نجيب ميقاتي
الأخبار العالمية
نجيب ميقاتي لـ «الاتحاد»: استمرار الحرب يهدد استقرار لبنان والمنطقة برمتها
اليوم 00:59
«وكالة البيئة» تحذِّر: المياه بخطر في أوروبا
الأخبار العالمية
«وكالة البيئة» تحذِّر: المياه بخطر في أوروبا
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©