اليونايتد يرغب في خطف نجمي البايرن!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت شبكة «سكاي سبورتس» النقاب عن أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم نجمين آخرين من بايرن ميونيخ الألماني خلال «الميركاتو» الشتوي المقبل، لينضما إلى الهولندي ماتيوس دي ليخت، والألماني نصيرمزراوي، اللذين ضمهما خلال صيف 2024، وهما الجناح ليروي ساني ومتوسط الميدان ليون جورتسكه، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وقالت الشبكة إن اليونايتد يدرس بعناية شديدة ملف هذين النجمين، حيث دخل ساني في آخر 12 شهراً في عقده، بينما ينتهي عقد جورتسكه في صيف 2026.

وأضافت الشبكة أن اليونايتد رغم قيامه بضم 6 لاعبين دفعة واحدة في الصيف، بينهم اثنان من البايرن «ماتيوس ومزراوي»، إلا أن أداء الفريق لم يتحسن بل ازداد تراجعاً، لدرجة أنه أصبح يحتل المركز 14 في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، ولم يفز بأي مباراة خلال آخر 5 مواجهات خاضها الفريق في المسابقات المختلفة.

ورغم ذلك تصر إدارة اليونايتد بدعم من الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني على متابعة ملف ساني وجورتسكه، رغم أن بعض المصادر الألمانية المطلعة كشفت عن أن هذين اللاعبين من الصعب أن يغادرا البايرن في منتصف الموسم.

ويعود اليونايتد إلى مباريات الدوري السبت بمواجهة برينتفورد على ملعب أولد ترافورد، على أمل العودة إلى الانتصارات، بينما يواجه بعدها بخمسة أيام فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

يذكر أن الحديث عن إقالة تن هاج لا يزال يتردد خارج النادي، بينما لا تزال إدارة اليونايتد مترددة في الإقدام على هذه الخطوة لأن تكلفة إقالة المدرب الهولندي كبيرة، حيث يضطرالنادي إلى دفع 17.5 مليون جنيه إسترليني نظيرهذه الإقالة، لأن عقده مازال ممتداً حتى صيف 2026.