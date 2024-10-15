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الرياضة

رفع جوائز سباق زايد الخيري في مصر إلى 20 مليون جنيه

رفع جوائز سباق زايد الخيري في مصر إلى 20 مليون جنيه
15 أكتوبر 2024 16:54

أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رفع القيمة الإجمالية للجوائز المالية للفائزين والفائزات في نسخته التاسعة المقبلة، إلى 20 مليون جنيه مصري.
وتقام النسخة الجديدة للسباق في 27 ديسمبر المقبل، وسيتم تخصيص عائداتها لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 مصر، لاستكمال مشروع العلاج البروتيني، بما يتماشى مع أهداف السباق الخيرية والإنسانية، إذ يعزز الحدث السنوي العلاقات الراسخة والضاربة في جذور التاريخ بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.
وانطلق سباق زايد الخيري في مصر عام 2014 بالقاهرة، التي احتضنت أيضاً النسختين الثانية والثالثة عامي 2015 و2016، ثم شهدت محافظة الأقصر النسخة الرابعة في بداية عام 2018، والإسماعيلية النسخة الخامسة في ديسمبر 2018، والسويس النسخة السادسة في 2019، والإسكندرية النسخة السابعة في 2022، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة النسخة الثامنة في عام 2023.
وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، أن التواصل مستمر مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لوضع التدابير والترتيبات كافة الكفيلة بنجاح الحدث، على غرار النسخ الماضية التي شهدت أعلى مؤشرات النجاح وفق أفضل الممارسات العالمية، لما يمثله الحدث من قيمة كبرى ودلالات عميقة لأهدافه الخيرية والإنسانية.
وقال الكعبي إن المشاركة الكبيرة من جميع فئات الشعب المصري في النسخ الماضية، تعكس الوعي بالقيم النبيلة التي يمثلها الحدث الخيري، والحرص على المساهمة الإيجابية في نجاحه.

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