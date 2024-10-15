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الرياضة

فليك يرفض دعم برشلونة!

فليك يرفض دعم برشلونة!
15 أكتوبر 2024 17:36

أنور إبراهيم (القاهرة)
لم يتوقف الحديث في برشلونة عن ضرورة التعاقد مع متوسط ميدان دفاعي لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس إلى الدوري الأميركي، على اعتبار أن ذلك يمثل أولوية لدى الكتالوني، لأن الفريق لم يستطع حتى الآن تعويض رحيل بوسكيتس، غير أن الألماني هانسي فليك المدير الفني له رأي مخالف ويرفض بشدة الحديث عن بديل بوسكيتس، ويبدي ثقته في الشباب الصاعد من أكاديمية «لاماسيا»، مثلما حدث منذ فترة الإعداد التي سبقت الموسم، حيث اعتمد على مارك برنار «17 عاماً» في مركزالوسط الدفاعي إلى أن أصيب مؤخراً بالرباط الصليبي، ثم أعطى ثقته لشاب آخرهو مارك كاسادو في نفس المركز.
وذكرت صحيفة «سبورت» أن فليك يرى أن اللعب بكاسادو، إلى جانب وجود إيريك جارسيا وفرينيكي دي يونج وأندرياس كريستينسن، يكفي في وسط الملعب وأنه لن يكون بحاجة إلى ضم لاعب جديد.
وذكر موقع جول العالمي أن فليك يثق ثقة كبيرة في كاسادو والآخرين، مثلما كان يثق في برنار قبل إصابته بالصليبي، وأنه مع عودة النجوم جافي وفيرمين لوبيز وداني أولمو ورونالد أراوخو، لن يكون بحاجة إلى أي دعم جديد، سواء في الميركاتو الشتوي المقبل، أو في سوق الانتقالات الصيفية، مع احتمالية الحاجة إلى رأس حربة يكون بديلاً للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وكان ديكو المستشارالرياضي للبارسا يدرس ضم أمادو أونانا من أستون فيلا وميكيل ميرينو من أرسنال، غيرأن الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي حالت من دون تحقيق ذلك.

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