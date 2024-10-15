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الرياضة

«ماراثون الإمارات» للدراجات المائية ينطلق 26 أكتوبر

«ماراثون الإمارات» للدراجات المائية ينطلق 26 أكتوبر
15 أكتوبر 2024 19:29

 
أبوظبي (وام)

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية اعتماد موعد انطلاق الجولة الأولى من بطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية يوم 26 أكتوبر الحالي، بمشاركة كبيرة من المحترفين والهواة، ويقام الحدث برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسيضم فئات واقف محترفين، وجالس محترفين وفئة المخضرمين.
وتوقع ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في النادي منافسة قوية، بما يعكس تطور هذه الرياضة، لاسيما أن البطولة تستكمل سلسلة سباقات الماراثون الناجحة التي نظمها النادي في أبوظبي.
وأضاف: الماراثون يتميز بوجود فئات مختلفة تتيح للمتسابقين من مختلف المستويات التنافس، كما أنه يوفر لهم فرصة لتطوير مهاراتهم الفنية، واختبار قدراتهم في بيئة مليئة بالتحديات، مما يعزز من أهمية هذه الفعالية في جدول الرياضات البحرية في المنطقة.

الدراجات المائية
الجيت سكي
بطولة الدراجات المائية
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
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