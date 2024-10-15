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الرياضة

السودان يعمِّق جراح غانا وينعش آماله الأفريقية

السودان يعمِّق جراح غانا وينعش آماله الأفريقية
15 أكتوبر 2024 19:44


بنينا (د ب أ)
ضاعف المنتخب السوداني محنة نظيره منتخب غانا وفاز عليه 2/صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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وعلى ملعب الشهداء بنينا في ليبيا، حسم منتخب السودان الفوز في الشوط الثاني، حيث تقدم أحمد حميد بهدف في الدقيقة 62 وبعدها بثلاث دقائق سجل محمد عبد الرحمن يوسف الهدف الثاني.
وسجل منتخب السودان انتصاره الثاني في التصفيات القارية ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد غانا عند نقطتين في المركز الثالث. ويتصدر منتخب أنجولا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، قبل مواجهته في وقت لاحق اليوم أمام منتخب النيجر متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

منتخب السودان
منتخب غانا
تصفيات أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
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