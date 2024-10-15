هل يدرب توخل المنتخب الإنجليزي؟



لندن (أ ف ب)



دخل المدرب الألماني توماس توخل في محادثات مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتولي قيادة المنتخب الأول، حسب ما أفادت تقارير إعلامية، وتأتي هذه الأخبار عقب تقارير أخرى تحدثت عن سؤال الاتحاد الإنجليزي لمدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا عن مدى رغبته بتسلم المهام الفنية لمنتخب «الأسود الثلاثة».

وكان توخل (51 عاماً) قاد تشلسي للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2021 قبل أن تتم إقالته في العام التالي، ويُعدّ المدرب الألماني في صدارة المرشحين لتولي مهام الإشراف على المنتخب الإنجليزي حسب وكلاء المراهنات، ذلك خلفاً للمدرب جاريث ساوثجيت الذي قدّم استقالته بُعيد الخسارة أمام إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024 في يوليو الماضي.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس»، إن المدرب الألماني الذي غادر بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الماضي، «في وضع قوي» ليصبح مدرب إنجلترا الباحثة عن لقب كبير أول منذ عام 1966.

من جهته، رفض الاتحاد الإنجليزي التعليق على هذه التقارير، وعُين لي كارسلي خلفاً لساوثجيت بصورة مؤقتة في أغسطس الماضي، وتحديداً للإشراف على المنتخب في دوري الأمم الأوروبية الممتد على ثلاث نوافذ دولية.

أعطى المدرب البالغ 50 عاماً والذي استقال من منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا لما دون 21 عاما، انطباعا غامضاً حيال مسألة توليه المهام بصورة دائم وخلال أربع مباريات أشرف فيها على المنتخب الإنجليزي، فاز كارسلي بثلاث وتعرض لخسارة مفاجئة كانت على ملعبه «ويمبلي» أمام اليونان 1-2 الأسبوع الماضي.

ولطالما اشتهر المنتخب الإنجليزي بعدم استعانته بمدربين أجانب، لذا أشار كارسلي الى أنّ المسؤولية يجب أن تُمنح للمرشح الأفضل بمعزل عن جنسيته.

سبق أن تولى فقط مدربان اجنبيان تدريب إنجلترا وهما الراحل السويسري سفن غوران إريكسن والإيطالي فابيو كابيلو.

وقال كارسلي «لقد رأينا في الماضي أن هناك جنسيات مختلفة تتولى تدريب المنتخب. يجب أن يحصل المرشح الأفضل على الوظيفة»، وتابع «أعتقد أننا سنضع أنفسنا في مأزق إن لم نفعل ذلك، ولم نظهر انفتاحنا على المسألة».