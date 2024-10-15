«الأبيض» يخسر أمام أوزبكستان بـ«ضربة جزاء»

معتز الشامي (أبوظبي)

خسر منتخبنا الوطني 0-1 أمام مضيفه منتخب أوزبكستان، ليفقد «الأبيض» 3 نقاط ثمينة في السباق الشرس بمشوار المجموعة الأولى ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

سجل شوكوروف هدف المباراة الوحيد لأوزبكستان من ركلة جزاء في الدقيقة 76، ليحلق منتخب أوزبكستان في صدارة المجموعة بـ10 نقاط، بينما ظل منتخبنا في المركز الثالث بـ 4 نقاط، بعد خسارة قطر أمام إيران.

بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع كلاً من خالد الظنحاني، خليفة الحمادي، محمد العطاس وعبد الله إدريس، وللوسط عبد الله حمد، ماركوس ميلوني، وطحنون الزعابي، وفي الهجوم يحيى الغساني، حارب عبد الله وكايو كانيدو رأس حربة.

سيطر «الأبيض» على مجريات اللعب طوال أحداث الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على مضيفه أوزبكستان صاحب الأرض في اللقاء معظم فترات الشوط، وهدد منتخبنا مرمى أوزبكستان بأكثر من كرة خطيرة عن طريق الغساني وكايو كانيدو، لكن لم ينجح كلاهما في هز الشباك، وكاد طحنون الزعابي أن يسجل هدف التقدم من هجمة مرتدة انتهت بتمريرة عرضية عن طريق يحيى الغساني سددها الزعابي صاروخية علت العارضة، ورد الغساني بهجمة من الجبهة اليسرى، وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية أنقذها الحارس.

بدأ منتخب أوزبكستان في تبادل الجانب الهجومي مع «الأبيض»، لكن من دون جدوى في ظل استبسال الدفاع والحارس خالد عيسى، ليكتفي أصحاب الأرض، بالاستحواذ طوال أحداث الشوط الأول، لكن الخطورة كانت لصالح منتخبا الوطني.

وفي الشوط الثاني، استمر منتخبنا في الأداء المميز، في ظل تقارب خطوط لاعبيه والضغط العالي أمام لاعبي أوزبكستان، لمواجهة الاندفاع الهجومي على مرمانا في أكثر من هجمة لم تسفر عن خطورة.

وفي الدقيقة 66، تلقى عبد الله حمد لاعب وسط منتخبنا بطاقة حمراء مباشرة، لتعمده اللعب بخشونة ضد مهاجم أوزبكستان، ما صعب من مهمة المنتخب، ودفع بينتو بكل من برونو أوليفيرا وعصام فايز بدلاً من طحنون الزعابي وكايو كانيدو لتنشيط الوسط والهجوم.

وفي الدقيقة 76، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد منتخبنا الوطني لتهور خليفة الحمادي الذي لامست تسديدة مهاجم أوزبكستان يده ليسجل منها اللاعب شوكوروف هدف التقدم على حساب منتخبنا، ومالت كفة الأداء لمنتخب أوزبكستان، الذي اندفع لاعبوه لاستغلال النقص العددي في صفوف منتخبنا، ولكن استبسال دفاع «الأبيض» في أكثر من هجمة شكل خطورة على مرمى خالد عيسى، لتنتهي المباراة بخسارة «الأبيض» بهدف.