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الرياضة

«فريدا» تواجه «وسمي الخالدية» بكأس الوثبة في السويد

«فريدا» تواجه «وسمي الخالدية» بكأس الوثبة في السويد
16 أكتوبر 2024 00:55

عصام السيد (أبوظبي)

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يستضيف مضمار جاكرسرو الرملي بمدينة مالمو السويدية، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز للسرعة لمسافة 1200 متر، المخصصة للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تحت مظلة النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في مختلف القارات.
ويجتمع للسباق البالغة جائزته 100 ألف كرونا سويدية، 9 من نخبة الخيول في أوروبا، أبرزها الجواد «وسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف جانسيوسز كوزلاوسكي، وقيادة أليون شافيز، وهو صاحب التصنيف البالغ 83، وفاز بـ 12 سباقاً، من أصل 22، حلَّ خلالها 9 مرات في المركز الثاني.
وتسعى الفرس البلجيكية «فريدا» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة فابين ليفبيفر، لقلب الطاولة على أصحاب الأرض، حيث حققت ابنة «المرتجز» البالغ تصنيفها 80 رطلاً، 7 انتصارات من أصل 26 مشاركة، والمركز الثاني أربع مرات.
وينافس أيضاً الجواد القوي «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وقيادة الفارس ديفارسوم دي باروس، الذي حقق الفوز 14 مرة من إجمالي 66 مشاركة، ويبلغ تصنيفه 77 رطلاً، وهناك الجواد الفرنسي «هازارد دو فوست» بقيادة ريبيكا ستيل جلوف، و«نو ريسك نو ريوارد» بقيادة كارلوس لوبيز، وهما للمالكة والمدربة كاميليا نيلسون.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وكان أول سباقات المهرجان قد انطلق بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2024، وسيشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

السويد
الوثبة
كأس الوثبة
الخيول العربية الأصيلة
منصور بن زايد
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