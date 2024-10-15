طحنون بن زايد يرحب بالتعاون بين «G42ai»  و«الفورمولا1»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتوظيف تطبيقاته المختلفة في خدمة تطلعات البشرية، سيقودنا نحو مستقبل أكثر رفاهيةً. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «يسرنا الترحيب بالتعاون بين شركة G42ai وفريق الفورمولا1 (mercedesAMGF1) الذي يقدم رسالة حول الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي».

وتابع سموه: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتوظيف تطبيقاته المختلفة في خدمة تطلعات البشرية، سيقودنا نحو مستقبل أكثر رفاهيةً وازدهاراً».