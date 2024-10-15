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الرياضة

طحنون بن زايد يرحب بالتعاون بين «G42ai»  و«الفورمولا1»

طحنون بن زايد يرحب بالتعاون بين «G42ai»  و«الفورمولا1»
16 أكتوبر 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتوظيف تطبيقاته المختلفة في خدمة تطلعات البشرية، سيقودنا نحو مستقبل أكثر رفاهيةً. وقال سموه عبر منصة «إكس»: «يسرنا الترحيب بالتعاون بين شركة G42ai وفريق الفورمولا1 (mercedesAMGF1) الذي يقدم رسالة حول الإمكانيات الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي».
وتابع سموه: «إن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتوظيف تطبيقاته المختلفة في خدمة تطلعات البشرية، سيقودنا نحو مستقبل أكثر رفاهيةً وازدهاراً».

طحنون بن زايد
الفورمولا1
أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
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