كرونسلاف: ثروتي في أبوظبي.. وطموحنا لقب «السوبر المصري»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب فريق نادي بيراميديز، عن سعادته بالعودة مجدداً إلى ملاعب الإمارات، بالتزامن مع مشاركة فريقه في منافسات «كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024»، والذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويملك المدرب الكرواتي صاحب الـ 54 عاماً، ذكريات جيدة في ملاعب الإمارات، بعدما درّب بني ياس موسم 2018-2019، والنصر خلال الفترة ما بين أكتوبر 2019 وحتى فبراير 2021، وحقق أفضل إنجازاته المحلية بقيادة «العميد» للفوز بلقب كأس «رابطة المحترفين» موسم 2019-2020.

وقال يورتشيتش في تصريحات لـ«الاتحاد» قبل وصول بعثة بيراميديز إلى العاصمة أبوظبي: «لدي دائماً شعور رائع عندما أعود كل مرة إلى الإمارات، لدي ذكريات جميلة جداً عن أبوظبي ودبي، وعشت هنا لحظات جميلة وممتعة، وتعرفت على العديد من الأصدقاء هم بمثابة ثروتي الحقيقية، ولا أستطيع الانتظار من أجل رؤيتهم، واللقاء معهم مرة أخرى».

ووصف المدرب الكرواتي مشواره في ملاعب الكرة العربية، خلال السنوات السبع الأخيرة بالناجح، بعدما استهل رحلته في المنطقة من السعودية مع منتخب المواهب في العام 2017، قبل توليه تدريب الفريق الأول لنادي النصر السعودي، مروراً بملاعب الإمارات مع بني ياس والنصر على التوالي، وصولاً إلى محطته الحالية مع بيراميدز في الملاعب المصرية، حيث قاد الأخير لأول ألقابه على الاطلاق بالفوز بكأس مصر في الموسم الحالي 2023-2024.

وأضاف يورتشيتش: «نعم، عملت في العديد من الدول العربية، وتجاربي كانت لطيفة للغاية، التقيت بالعديد من الأشخاص الجيدين، وكونت الكثير من الصداقات الجديدة، وتعرفت على ثقافات وعادات مختلفة، وساعدني هذا الأمر على الصعيد الشخصي كثيراً، ولطالما احترمت الناس الذين أعيش معهم وفي المقابل وجدت الاحترام ومشاعر الود».

وحول التأثير المحتمل للخبرات السابقة لثلاثة من مدربي أندية «السوبر المصري»، بملاعب الكرة الإماراتية ممثلين في شخصه، بجانب المصري أيمن الرمادي «سيراميكا»، والبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك الحالي، وبني ياس السابق، قال يورتشيتش: «لا اعتقد أن هذا الأمر يمنح أفضلية، ففي نهاية الأمر لاعبو كل فريق هم من يملكون القرار، ولكن كمدربين سنشعر بالراحة في وجودنا هنا بحكم تجاربنا السابقة».

وتعليقاً على مباراة بيراميديز الأولى في «السوبر المصري» أمام منافسه الزمالك، وحظوظ فريقه في المنافسة على اللقب، أوضح يورتشيتش قائلاً: «قطعاً لسنا من أصحاب الخبرات الكبيرة، ولكني آمل أن نكون قد نجحنا في جذب الجماهير بفضل أدائنا في الموسم الماضي، وأن يكون لدى الناس احترام كبير لفريقي».

وأضاف: «نعد بتقديم كرة قدم جيدة وجميلة، وأننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بكأس جديدة»، لافتاً إلى أن ملكية نادي بيراميديز التي تعود إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي، تمثل حافزاً إضافياً من أجل الظهور بأفضل صورة في «السوبر المصري بأبوظبي».

وتعد المشاركة المرتقبة في «كأس السوبر المصري»، الثالثة على التوالي لفريق نادي نادي بيراميدز الذي تأسس في العام 2008، بعد الأولى في 2022، حيث خسر أمام الأهلي 0-1 على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، فيما اكتفى بحصوله على «المركز الثالث» في النسخة الماضية 2023 بالفوز على منافسه سيراميكا كيلوباترا بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

محطات عربية في مشوار كرونسلاف يورتشيتش

ديسمبر 2017 – يناير 2018: منتخب المواهب «السعودية»

فبراير 2018 – يونيو 2018: النصر «السعودية»

يوليو 2018 – يونيو 2019: بني ياس «الإمارات»

أكتوبر 2019 – فبراير 2021: النصر «الإمارات»

فبراير 2024- حتى الآن بيراميدز «مصر»