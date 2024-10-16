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الرياضة

«تيم كاب أبوظبي» تترقب اختيار قائمة «نجوم الجولف»

«تيم كاب أبوظبي» تترقب اختيار قائمة «نجوم الجولف»
16 أكتوبر 2024 10:21

أبوظبي (الاتحاد)
بدأ الإيطالي فرانشيسكو موليناري، والإنجليزي جاستن روز، التحضيرات لاختيار قائمة النجوم المشاركين في النسخة الثانية من بطولة «تيم كاب»، التي ستقام على الملعب الوطني بمنتجع أبوظبي للجولف، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير المقبل.
وسيتولى موليناري وروز، قائدا فريقي أوروبا، وبريطانيا العظمى وأيرلندا، اختيار النجوم المشاركين في «تيم كاب»، بالتشاور مع لوك دونالد قائد كأس رايدر، إذ سيضم كل فريق إلى جانبهما، أفضل أربعة 4 متاحين من تصنيف «السباق إلى دبي» لعام 2024.
وتعود البطولة إلى أبوظبي، وهي التي تقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها لعام 2023، حيث قاد موليناري فريق قارة أوروبا للفوز بفارق أربع نقاط على فريق بريطانيا العظمى وأيرلندا.
وتعد بطولة «تيم كاب»، المعروفة سابقاً باسم «هيرو كاب»، محطة تحضيرية مهمة لكأس رايدر المرتقب في سبتمبر 2025 على ملعب بيثبيج بلاك في نيويورك، وستجمع البطولة نجوم الجولف البارزين وألمع المواهب الصاعدة في أوروبا، ما يضمن تجربة مثيرة لعشاق اللعبة.
وعبّر النجم الإيطالي فرانشيسكو موليناري، عن حماسه للعودة إلى بطولة تيم كاب، معتبراً أنها تجربة مهمة في سياق البطولة الأكبر، وقال: «سيكون حدثاً ممتعاً وتنافسياً، كل لاعب يتطلع لتقديم أفضل ما لديه، والجميع يسعى لتحقيق الفوز، ولكن في هذه البطولة، يتمحور الأمر حول روح الفريق. إنها فرصة رائعة للاعبين الشباب، للعب جنباً إلى جنب مع كبار اللاعبين والتعلم من خبراتهم، وتحمل مسؤوليات أكبر باللعب ضمن فريق».
ومن جانبه، عبر جاستن روز، عن تطلعه للبطولة المقبلة، وقال: «ستكون تجربة رائعة، جميع اللاعبين يتمتعون بمستوى تنافسي عالٍ، ولكن الأهم هو خلق روح الصداقة بينهم، وتوفيرالبيئة التي تساعدهم على الشعور بالراحة لتحقيق أفضل أداء ممكن». 

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