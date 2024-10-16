جولة «مُحبطة» للمنتخبات الخليجية في تصفيات المونديال!

علي معالي (أبوظبي)

جاءت الجولة الرابعة «مُحبطة» لكرة القدم الخليجية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، تراجع ترتيبها، وهزت الخسائر الكبيرة بعض ملاعبها في المجموعات الثلاث التي تتوزع عليها.

في المجموعة الأولى، كانت خسارة منتخبنا الوطني أمام أوزبكستان في طشقند بهدف دون رد، ليحتل «الأبيض» المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، وهزيمة قاسية في نفس المجموعة للمنتخب القطري في الدوحة أمام إيران برباعية، ليتوقف القطري عند 4 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخبنا.

وفي المجموعة الثانية هبوط مؤشر المنتخبين العماني والكويتي، بعد خسارة الأول أمام الأردن برباعية نظيفة جعلته يتوقف عند النقطة (3) في المركز الرابع، ولم ينجح الكويتي في تخطي منتخب فلسطين، مكتفياً بالتعادل الإيجابي 2-2، ليجد نفسه في المركز الخامس بترتيب المجموعة بـ 3 نقاط فقط.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل بطعم الخسارة بين المنتخبين السعودي والبحريني في مباراة انتهت سلبية، ليجد «الأخضر» نفسه في المركز الثالث بـ 5 نقاط، وهو نفس رصيد البحرين وأستراليا، وجاء فارق الأهداف لمصلحة «الكنجارو».

وبخلاف الكرة الخليجية، جاءت هذه الجولة بشكل سلبي على الكرة العربية الآسيوية، باستثناء منتخب الأردن، الذي كان الوحيد من بين «عرب آسيا» الذي حقق الانتصار، وجاء على حساب منتخب عُمان برباعية نظيفة.

وابتعدت منتخباتنا الخليجية والعربية عن صدارة المجموعات الثلاث، والتي تضم بشكل عام 18 منتخباً تم توزيعها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.

يتصدر المجموعة الأولى، منتخبا إيران وأوزبكستان، ولكل منهما 10 نقاط، وحل منتخب كوريا الجنوبية في صدارة المجموعة الثانية بـ 10 نقاط، يليه الأردن بـ 7 نقاط، وهو المنتخب الوحيد من عرب آسيا، الذي أظهر مستوى جيداً في الجولة، وكذلك في الترتيب العام حتى الآن، وحل منتخب العراق ثالثاً في الترتيب برصيد 7 نقاط أيضاً، وكانت خسارة العراق من كوريا الجنوبية 2-3، بمثابة ضربة موجعة لأبناء الرافدين.

وفي المجموعة الثالثة يتزايد موقف منتخباتنا الخليجية تعقيداً بعد التوقف عند النقطة (5)، لكل من السعودية والبحرين، وهو نفس رصيد منتخب أستراليا، في حين يتصدر الياباني بـ 10 نقاط.