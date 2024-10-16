كاتانيتش يقود منتخب أوزبكستان من «سرير المرض»!

علي معالي (أبوظبي)

للمباراة الثانية على التوالي، غاب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش عن قيادة منتخب أوزبكستان في تصفيات كأس العالم، وذلك لمرضه، حيث غاب عن لقاء إيران في الجولة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ثم عن الجولة الرابعة التي حقق فيها الفوز 1- 0 على المنتخب الإماراتي في طشقند.

ورغم مرض كاتانيتش، فإنه كان على تواصل مستمر ودائم مع الجهاز المعاون، بل إنه وضع خطة المباراة من على سرير المرض، حيث قال مساعده فلادو رادمانوفيتش: «نحن على اتصال دائم مع كاتانيتش، ليس فقط في هذه المباراة، ولكن أيضاً في المباريات السابقة، أعطانا التعليمات اللازمة، لقد خططنا بالفعل للعب بمهاجمين أمام المنتخب الإماراتي».

وقال: «كان علينا اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر، وهذا يفيد في بعض الأحيان، وقبل المباراة، قمنا بالتحضير من خلال الاعتماد على بدفاع مكون من 4 لاعبين، واستحق فريقي الانتصار، وواجهنا بعض المشاكل قبل المنافسة، خاصة في ظل الإصابة التي طالت اللاعب عباسبيك فيزولاييف، ولكن الأطباء تمكنوا من تقديم المساعدة الكافية له في الوقت المناسب».

وتابع: «نحاول قدر الإمكان الفوز في كل مباراة، وسيعود المدرب كاتانيتش الشهر المقبل، وربما سيقوم بتجربة لاعبين جدد، أو لديه خطط أخرى».