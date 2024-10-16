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الرياضة

لهذا السبب رفض ماشريبوف تسديد ركلة الجزاء!

لهذا السبب رفض ماشريبوف تسديد ركلة الجزاء!
16 أكتوبر 2024 10:59

علي معالي (أبوظبي)
رفض جلال الدين ماشريبوف، لاعب منتخب أوزبكستان تسديد ضربة الجزاء التي حصل عليها منتخب بلاده أمام منتخبنا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، والتي انتهت بفوز الأوزبكي بهدف دون رد.
أراد ماشريبوف تسديد ركلة الجزاء التي فاز بها منتخب بلاده، ولكنه تفاجأ عندما ذهب للكرة بلاعبي شباب الأهلي بمنتخبنا الوطني يتحدثون إلى حارس المرمى خالد عيسى، وقال اللاعب الأوزبكي عن هذا الموقف:«كان هناك العديد من اللاعبين الذين لعبوا معي في شباب الأهلي، ورأيتهم يقولون شيئاً لحراس المرمى حول كيفية التسديد، وأخبرت زملائي أن المنافس يعرف كيف أسدد، لهذا السبب أعطيت الكرة لشوكوروف الذي نجح في مهمته.
وقال:«المهم في المباراة تحقق بالنسبة لنا بالحصول على نقاط المباراة كاملة، ولن ننظر إلى الأداء الجمالي بقدر الاهتمام بتحصيل النقاط كاملة، وفي مباراة قطر المقبلة سيكون منتخبنا بكامل قوته، وهدفنا سيكون واضحاً باستمرار النتائج الإيجابية».

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