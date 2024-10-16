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الرياضة

النصر يقطع نصف الطريق نحو لقب «كأس الطائرة»

النصر يقطع نصف الطريق نحو لقب «كأس الطائرة»
16 أكتوبر 2024 11:06

معتصم عبدالله (أبوظبي)
نال النصر الأسبقية، بفوزه على مضيفه بني ياس 3-0، في مواجهة ذهاب الدور النهائي لكأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات «فئة الرجال» لموسم 2024- 2025، والتي أقيمت على صالة «السماوي» بأبوظبي، في انتظار مواجهة الإياب في السابعة من مساء غدٍ الجمعة على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.
وفرض «العميد» أفضليته في المواجهة أمام مضيفه «السماوي» بنتائج الأشواط «25- 23,26- 24,25- 18»، ليقطع نصف الطريق نحو حصد اللقب، فيما يحتاج بني ياس الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب، لخوض مباراة فاصلة مساء الثلاثاء المقبل بالعين.
وتوج «الأزرق» بلقب كأس الاتحاد في 7 مناسبات، مواسم 2001-2002، 2002-2003,2005-2006,2006-2007,2018-2019,2019-2020,2021-2022، فيما يملك «السماوي» في رصيده 3 ألقاب واسم 2013-2014,2014-2015,2016-2017.
من جهته، حصد حتا المركز الثالث في «كأس الاتحاد للكرة الطائرة»، بفوزه على منافسه الوصل 3-0، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي عجمان، وحسم «الإعصار» المواجهة أمام منافسه «الإمبراطور» بنتائج الأشواط «25-21,25-22,25-21».

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