برشلونة يبدأ مهمة «تحصين» نجومه ضد هذا الفيروس !!



أنور إبراهيم (القاهرة)

اتخذت إدارة برشلونة قراراً مهماً بشأن عدد من لاعبي الفريق المهمين وكوادره الأساسية، وتسعى إلى تحصينهم بعقود ممتدة كي لايتعرضوا لأية إغراءات خارجية، خاصة أن عقودهم الحالية تنتهي في صيف 2026.

وحقق برشلونة بداية موسم ولا أروع، حيث يتصدرالدوري الإسباني «الليجا» بعد 9 جولات، تحت قيادة الألماني هانسي فليك المدير الفني، وهي محصلة أنست الجماهيرغياب العديد من كوادر الفريق للإصابة، غير أن إدارة النادي لم تنس ضرورة بحث الوضع التعاقدي لهؤلاء النجوم الغائبين، ومحاولة تحصينهم بعقود جديدة.

وأبرزهذه الأسماء الإسبانيان بيدري وجابي، وقلب الدفاع الأوروجواياني رونالد أراوخو.

وإذا كان بيدري عاد إلى الملاعب هذا الموسم بعد شفائه، فإن جابي يخضع لبرنامج تأهيل مكثف، ومن المقرر عودته للمستطيل الأخضر، خلال الأسابيع القادمة، أما الثالث أراوخو، فمن المتوقع عودته للتدريبات والمباريات في نوفمبرالقادم.

ولم تشأ إدارة البارسا الانتظار لحين عودة جابي، وأراوخومن الإصابة، وإنما سارعت ببدء التفاوض مع وكيل كل منهما من أجل تجديد عقديهما.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة، لكونه يدرك أهمية وقيمة هؤلاء اللاعبين الثلاثة، وزيادة الطلب عليهم في سوق الانتقالات، قرر تحصينهم سريعاً، ويأمل أن ينجح في تمديد عقود هذا «الثلاثي» حتى صيف 2030.

وقالت الصحيفة، إنه لن تكون هناك مشكلة بالنسبة للتجديد لبيدري وجابي لارتباطهما القوي بالنادي ورغبتهما في الاستمرار فيه، وعدم التفكير في اللعب لأي نادٍ آخر، بينما يختلف الوضع بالنسبة لأراوخو، ويبدو أكثر تعقيداً، خاصة بعد أن تعرّض لبطاقة حمراء، خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، والتي بسببها تعرض لهجوم شديد من جانب جماهير النادي، وعدد من مسؤوليه، وزملائه اللاعبين، إضافة إلى الشائعات التي ترددت بشأن احتمالات انتقاله لبايرن ميونيخ.

غير أن الصحيفة أكدت أن أراوخو مقتنع تماماً بالاستمرارفي كتالونيا، وخاصة بعد مجيء الألماني فليك الذي حقق طفرة في أداء الفريق ونتائجه، وهو مؤشر جعل الأوروجواياني أكثر اطمئناناً على مستقبله مع برشلونة الذي لاينوي التفكير في بيعه.