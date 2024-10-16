ميسي «التريند».. «ليت السحر لا ينتهي أبداً»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تصدّر «الأسطوري»، ليونيل ميسي، «التريند» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بصورة «مُذهلة» كعادته مع منتخب الأرجنتين، حيث سجل «الهاتريك العاشر» في مسيرته الدولية، وصنع هدفين آخرين، خلال فوز «الألبيسيليستي» 6-0 على حساب بوليفيا، في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكال له الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني المديح، عبر عدة تغريدات بموقع «X»، قال في أبرزها: «في ليلة 10-10، وبالهاتريك العاشر لقائد الأرجنتين.. ليت السحر لا ينتهي أبداً»!

الحسابات اللاتينية الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء داخل الأرجنتين أو خارجها، لم تتوقف عن الحديث حول ما يُقدمه «البرغوث الساحر» في عمر 37 عاماً، وبالطبع كان للصحافة المحلية والعالمية «نصيب الأسد» في ذلك، حيث تصدّرت صورة «ليو» جميع أغلفة الصحف الأرجنتينية الصادرة، عقب مباراة «السُداسية»، وقالت «أوليه» في عنوانها: «ميسي 2026»، مؤكدة ثقتها في خوض «الأسطوري» كأس العالم المُقبلة في عام 2026، ليكون «المونديال السادس» في مسيرته، وكتبت أن رغبته الكبيرة في تحقيق ذلك تزداد يوماً بعد يوم، ونقلت عنه كلماته «لم أحدد موعداً نهائياً للتوقف، أريد فقط الاستمتاع».









واحتل ميسي أغلب تقارير وأخبار الموقع الإلكتروني لـ«أوليه»، وبدأت الثقة والتفاؤل يغزوان كلمات محرريها، حيث كتبت عن ميسي الرائع والمنتخب القوي الذي يقترب من مونديال 2026 بخطوات واثقة طامحة في تتويج جديد، وبعنوان «مرحباً بكم في مهرجان ميسي»، قالت الصحيفة إن «البرغوث» تعافى واستعاد «مزاج قطر»، إشارة إلى حالته الفنية الباهرة في المونديال الأخير الذي فاز به، وأكدت أن مسألة ارتداء شارة القيادة في كأس العالم المُقبلة، تبدو «واقعية» حالياً أكثر من مُجرد كونها حلماً لكثيرين من عشاقه، كما نشرت تقريراً تفصيلياً لأهدافه الدولية «الـ112» مع الأرجنتين.

«لا فوز» المحلية عنونت غلافها بكلمات واضحة: «ميسي في مونديال جديد»، حيث جمعت بين رأيها في عودته إلى المستوى العالمي، وكذلك تلميحه بالبقاء حتى كأس العالم 2026، وتحدثت «كلارين» عن الانتصار المدوي الذي حصده «راقصو التانجو» بقيادة «سحرية» من ميسي، في ليلة استعاد خلالها الكثير من مستواه السابق، ونشرت تقريراً خاصاً عن «مُثلث الرعب»، ميسي ولاروتارو وألفاريز، وقالت إن اجتماعهم بهذا المستوى في أي مباراة، يعني «مهرجان أهداف» وأداء غير عادي.

وكتبت «إل ديا» عبر غلافها أن ميسي أشعل الحماس والفرحة بين جنبات ملعب «المونيمونتال»، وذكرت في تقرير لها أنه لم يكن من المُمكن إيقافه أبداً في تلك الليلة، إذ لم تكن الأهداف والتمريرات الحاسمة وحدها كافية لنثر سحره، بل إن كل لمسة قدمها في تلك المباراة تؤكد أنه استعادة حيويته ونشاطه، بعد إصابته الطويلة الأخيرة، وعادت لتقول: إن ميسي أتى بكل «ترسانة أسلحته» هذه المرة ليقدم «عرضاً خيالياً»، ولم يكن غريباً أن يحصد «ليو» العلامة الكاملة في تقييم مواقع التحليل العالمية، ولم تُخطئ «لا كابيتال» الأرجنتينية عندما قالت: «نجم ميسي يتلألأ من جديد»، ووصفت ما قدمه بـ«10/10»، حيث حصل على 10 درجات بالفعل، نتيجة 4 تسديدات على المرمى من إجمالي 7 محاولات، انتهت منها 3 داخل الشباك، وجاءت مراوغاته بنسبة نجاح 100%، مقابل 75% لجميع الالتحامات الثنائية التي خاضها في تلك المباراة، ومرر كراته بدقة 81%، وبإجمالي 88 لمسة، بينها 4 تمريرات حاسمة، و2 «أسيست».