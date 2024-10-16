«زوارق أبوظبي» تدخل مغامرة الفورمولا-1 في الصين

تشنجتشو (الاتحاد)

أكمل فريق أبوظبي للزوارق السريعة استعداداته للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم خنان بجمهورية الصين الشعبية، والتي تنطلق فعالياتها يوم غد، ضمن 18 زورقاً من بينهم زوارق الشارقة ودبي التي تنافس على المراكز الأولى.

وأعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، أن هذه الجولة تشهد مشاركة النجم الصاعد راشد القمزي لأول مرة كمتسابق أساسي، بعد أن كان يلعب دور الاحتياط في الجولات السابقة، وذلك بعد تألقه هذا الموسم، وتحقيق اللقب الخامس في بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2.

وبرغم التحديات التي واجهت ثاني القمزي نجم الفريق، خلال الجولات السابقة، وعلى رأسها الأعطال الفنية والحوادث، فإن فريق أبوظبي أكمل استعداداته على أكمل وجه، ويملك الإرادة لتحقيق أفضل النتائج في هذه الجولة.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس بعثة الفريق، ومدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الفريق على ضوء نتائجه وتاريخه في البطولة يظل من أفضل الفرق، ويملك القدرة على المنافسة بقوة على المراكز الأولى في أي جولة.

وقال: «نفتخر بقدرات الفريق، ونؤمن بقدرات متسابقينا، ونطمح دائماً لأن نكون في المقدمة، ونسعى جاهدين لتحقيق المراكز الأولى، بما يعزز مسيرتنا ضمن أفضل فرق العالم، ونتوقع أن تكون المنافسة قوية للغاية، حيث يتصدر ترتيب البطولة حالياً زورق فريق الشارقة 17 بقيادة المتسابق روست ويت برصيد 87 نقطة، ويليه زورق فريق الفيكتوري بقيادة إيريك ستارك برصيد 69,5 نقطة، فيما يحتل السويدي جوناس أندرسون المركز الثالث برصيد 69 نقطة أيضاً، وهو حامل لقب البطولة».

وأشاد الظاهري بنتائج زوارق الإمارات في جولات هذا الموسم، خصوصاً الشارقة وفيكتوري دبي، حيث قال إن كل فرق الدولة تعمل بجد لتمثيل الإمارات بأفضل صورة، ونسعى دائماً لتحقيق التفوق والتميز في البطولة العالمية.

ومن المقرر أن تبدأ تفاصيل المنافسة الخميس مع التسجيل الرسمي والفحص الفني للفرق المشاركة، على أن يقام سباق أفضل زمن بعد غد الجمعة، لتحديد أول المنطلقين، ومن ثم يقام السباق الرئيس يوم السبت المقبل ليعلن عن الفائزين بالمراكز الأولى في تلك الجولة.