تعيين توماس توخيل مدربا للمنتخب الإنجليزي



لندن (رويترز)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء تعيين توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق مدربا للمنتخب، وسيكون توخيل ثالث أجنبي يدرب منتخب إنجلترا بعد السويدي سفين جوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو. وأوضح البيان أن الإنجليزي أنتوني باري سيعاونه.

وقال مارك بولنجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد «يسعدنا تعيين توماس توخيل، أحد أفضل لمدربين في العالم وأنتوني باري وهو أحد أفضل المدرب الإنجليز لدعمه».

ويحل توخيل محل لي كارسلي، مدرب إنجلترا تحت 21 عاما، والذي تولى مسؤولية المنتخب الأول بصورة مؤقتة بعد استقالة جاريث ساوثجيت في أعقاب الخسارة أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2024.