الخميس 17 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعيين توماس توخيل مدربا للمنتخب الإنجليزي

تعيين توماس توخيل مدربا للمنتخب الإنجليزي
16 أكتوبر 2024 12:54

 
لندن (رويترز)
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء تعيين توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق مدربا للمنتخب، وسيكون توخيل ثالث أجنبي يدرب منتخب إنجلترا بعد السويدي سفين جوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو. وأوضح البيان أن الإنجليزي أنتوني باري سيعاونه.
وقال مارك بولنجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد «يسعدنا تعيين توماس توخيل، أحد أفضل لمدربين في العالم وأنتوني باري وهو أحد أفضل المدرب الإنجليز لدعمه».
ويحل توخيل محل لي كارسلي، مدرب إنجلترا تحت 21 عاما، والذي تولى مسؤولية المنتخب الأول بصورة مؤقتة بعد استقالة جاريث ساوثجيت في أعقاب الخسارة أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2024. 

أخبار ذات صلة
ديلي ميل: توخيل.. يوم أسود لإنجلترا!
توخيل يُصيب المدربين الإنجليز بـ «الضرر»!
توماس توخيل
منتخب إنجلترا
الكرة الإنجليزية
آخر الأخبار
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
الرياضة
«حياكم في أبوظبي» شريكاً رسمياً لنيويورك نيكس
اليوم 14:58
رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة
الرياضة
رومينيجيه: كأس العالم للأندية تحظى بشعبية كبيرة
اليوم 14:47
«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً
اقتصاد
«أدنوك» تستخدم أداة إدارة المكامن المتطورة «AR360» في 30 مكمناً نفطياً
اليوم 14:43
أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي
الترفيه
أبوظبي تستضيف أندريا بوتشيلي
اليوم 14:36
الهلال.. «نزهة» في «السابعة»
الرياضة
الهلال.. «نزهة» في «السابعة»
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©