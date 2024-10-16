سردار أزمون.. الظهور الأقوى لأجانب «أدنوك للمحترفين» في «أيام الفيفا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرض سردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي، ومنتخب إيران، أفضليته في قائمة «الأجانب الدوليين» لدوري أدنوك للمحترفين، خلال التوقف الثاني لموسم 2024- 2025، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري، بعدما سجل ثنائية وصنع هدفاً ثالثاً في مباراة إيران أمام قطر 4-1، والتي لُعبت الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن «الجولة الرابعة» من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026».

وحظي 11 من النجوم الأجانب لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بفرصة المشاركة في مباراة على الأقل في التوقف الدولي الثاني، والتي تضمنت خوض جولتين ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في آسيا وأميركا الجنوبية، والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، ودوري الأمم الأوروبية.

ومثل غياب الثنائي محمد النني لاعب وسط الجزيرة عن قائمة منتخب مصر، ولابا كودجو مهاجم العين عن قائمة منتخب توجو بداعي الإصابة، الأبرز على صعيد الغيابات، فيما شملت قائمة الدوليين المتألقين، إلى جانب سردار مهاجم «الفرسان»، المغربي سفيان رحيمي، نجم العين والذي سجل الهدف الخامس لـ «أسود الأطلس» أمام أفريقيا الوسطى 5-0، من «ركلة جزاء».

ورفع ثلاثة من الأجانب الدوليين في «دورينا»، شعار «العلامة الكاملة» بخوض 180 دقيقة في مباراتين على التوالي، ممثلين في مدافع بني ياس أندريه بوركا، في مباراتي منتخب رومانيا أمام قبرص وليتوانيا على التوالي، حيث حافظت رومانيا على العلامة الكاملة في مشوار منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثالث لدوري أمم أوروبا، برصيد 12 نقطة.

ولعب يو مين تشو نجم الشارقة في مباراتي منتخب كوريا الجنوبية أمام الأردن 2-0، والعراق 3-2 ضمن المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، فيما خاض سعيد عزت الله لاعب شباب الأهلي مباراتي إيران أمام أوزبكستان وقطر.

وضمت قائمة النجوم الدوليين المشاركين في المباريات الأخيرة، بارك يونج لاعب العين ومنتخب كوريا الجنوبية بمعدل 175 دقيقة، ومهدي قائدي لاعب «كلباء» ومنتخب إيران برصيد 112 دقيقة، وسيونج هيون لاعب الوصل ومنتخب كوريا الجنوبية «90 دقيقة».

واكتفى روميرو كاكو لاعب العين ومنتخب باراجواي بخوض 15 دقيقة في المباراة أمام الإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مقابل 12 دقيقة لشهريار موجانلو لاعب كلباء ومنتخب إيران في مباراتي أوزبكستان وقطر في التصفيات الآسيوية للمونديال، ودقيقة وحيدة للأوزبكي أيركينوف لاعب الوحدة في المواجهة أمام منتخب الإمارات 1-0.

دقائق اللعب الدولية لأجانب دوري أدنوك للمحترفين

1

أندريه بوركا لاعب «بني ياس» ومنتخب رومانيا

الدقائق: 180

المباريات: قبرص «90»، ليتوانيا «90»، دوري الأمم الأوروبية

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2

يو مين تشو، «الشارقة»

المنتخب: كوريا الجنوبية

دقائق اللعب: 180

المباريات: الأردن «90»، العراق «90»، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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3

سعيد عزت الله، شباب الأهلي

المنتخب: إيران

دقائق اللعب: 180

المباريات: أوزبكستان «90»، قطر «90»، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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4

بارك يونج لاعب العين ومنتخب كوريا الجنوبية

الدقائق: 175

المباريات: الأردن «90»، عمان «85»، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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5

سردار أزمون لاعب شباب الأهلي ومنتخب إيران

الدقائق: 164

المباريات: أوزبكستان «79»، قطر «85»، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

سجل هدفين وصنع الثالث أمام قطر 4-1

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6

مهدي قائدي لاعب «كلباء» ومنتخب إيران

الدقائق: 112

المباريات: أوزبكستان «35»، قطر «77»، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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7

سفيان رحيمي لاعب العين ومنتخب المغرب

الدقائق: 110

المباريات: أفريقيا الوسطى «20»، أفريقيا الوسطى «90»، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

سجل هدفاً في مباراة أفريقيا الوسطى 5-0

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8

سيونج هيون لاعب الوصل ومنتخب: كوريا الجنوبية

الدقائق: 90

المباريات: الأردن «0»، العراق «90»، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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9

روميرو كاكو لاعب العين ومنتخب باراجواي

الدقائق: 15

المباريات: الإكوادور «15»، فنزويلا «0»، تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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10

شهريار موجانلو لاعب كلباء ومنتخب إيران

الدقائق: 12

المباريات: أوزبكستان «11»، قطر «1»، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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11

أيركينوف، الوحدة

المنتخب: أوزبكستان

دقائق اللعب: 1

المباريات: إيران «0»، الإمارات «1»، تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026