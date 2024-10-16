الجزيرة يتعاون مع «منازل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي الجزيرة الرياضي، وشركة منازل المطورة للمشاريع العقارية، عن اتفاقية شراكة تصبح بموجبها «منازل» شريكاً رسمياً للنادي.

وتسلط «منازل» بموجب اتفاقية الشراكة، الضوء على عملها في تطوير مجمعات سكنية حيوية وعقارات متعددة الأغراض تستهدف شريحة الدخل المتوسط، وعلى تحقيقها عوائد مجزية لمساهميها، وأيضاً التزامها بالاستثمار الاستراتيجي في المشاريع السكنية والتجارية، التي توازن بين إنشاء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، كما سيشكل هذا التعاون مع نادي الجزيرة إضافة إيجابية للاستراتيجية المجتمعية لـ «منازل»، من خلال تشجيع جميع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط.

وتهدف الشراكة بين نادي الجزيرة، و«منازل» إلى تعزيز الجهود المشتركة الرامية لتقديم تجارب لا تنسى للمشجعين والعملاء، ولتقديم مجموعة أوسع من الخدمات للمجتمع الإماراتي، وستؤدي هذه الشراكة دوراً حيوياً ومهماً في إثراء المشهد الكروي في أبوظبي، وفي الإمارات، بالإضافة لذلك، فإن العلامة التجارية لمجموعة منازل ستظهر في ملعب استاد محمد بن زايد، خلال جميع مباريات فريق الجزيرة على مدار الموسم.

وقال جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، في معرض حديثه عن اتفاقية الشراكة مع «منازل»: «نفخر في نادي الجزيرة بأن تنضم شركة منازل العقارية إلى عائلة شركاء النادي، وتتبنى منازل نهجاً ريادياً في تطوير الحلول المرنة والمبتكرة، لتعزيز رضا الزبائن، وكسب ولائهم، والارتقاء بتجاربهم مع الشركة، وهي استراتيجية ناجحة تطابق بشكل كبير سعينا الدائم في نادي الجزيرة للتواصل الإيجابي المستمر مع جمهورنا، وما نبذله من جهود مستمرة لتقوية مشاعر الولاء والانتماء لمشجعينا، والارتقاء بتجارب تشجيع الفريق ومشاهدة المباريات والفعاليات في النادي وملعب محمد بن زايد».

وقال محمد مهنا القبيسي، رئيس مجلس الإدارة في شركة منازل: «نحن فخورون بشراكتنا مع نادي الجزيرة، هذه الاتفاقية ليست مجرد رعاية، بل هي التزام من جانبنا لتوفير بيئة صحية ومزدهرة للجميع، نؤمن بأن الرياضة هي وسيلة فعالة لتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة».